Bilanz einer Legislaturperiode am Beispiel Linden

Die Stadthalle dient derzeit als politisches Parkett. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LINDEN - Am 31. März geht die Legislaturperiode 2016/2021 offiziell zu Ende. Stellvertretend für alle anderen Kreiskommunen blickt unsere Zeitung auf die Arbeit in Linden zurück.

Bereits am 9. Februar endete mit einer per Videokonferenz durchgeführten Not-Haupt- und Finanzausschusssitzung (HFA) offiziell die Sitzungsrunde. 156 Sitzungen gab es dabei. Es war dies in Linden eine Legislaturperiode die mit keiner der vorhergehenden in der nunmehr 44-jährigen Geschichte der Stadt zu vergleichen ist - und dies lag nicht nur an Corona. Die Pandemie brachte seit April 2020 das parlamentarische Leben völlig durcheinander, fanden gerade mal zwei Präsenz-Stadtverordnetensitzungen und eine Präsenz-Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss (HFA) statt, gab es gleich sieben Sitzungen, welche per Videokonferenz abgehalten wurden und eine Videokonferenz des sogenannten Not-HFA.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Stadt Linden wurde ein Akteneinsichtsausschuss einberufen und erstmals überhaupt eine Stadtverordnetensitzung unter freiem Himmel abgehalten, als es um die Wegverlagerung in der Grube Fernie ging. Am 30. Juni 2020 wurde Fabian Wedemann (CDU) zum vierten und mit 30 Jahren bisher jüngsten Stadtverordnetenvorsteher in der Geschichte der Stadt gewählt, nachdem Ralf Burckart (CDU) sein Mandat zurückgegeben hatte. Allerdings leitete Wedemann Pandemie-bedingt nach seiner Wahl keine Parlamentssitzung mehr. Gegenüber der vorausgegangenen Legislaturperiode 2011/16 gab es erstmals fünf Fraktionen, besetzte die FDP erstmals einen Magistratssitz und mit Alisha Weitze wurde erstmals eine Parlamentarierin von ihrer Fraktion (SPD) ausgeschlossen.

Eingeführt wurde ein Ratsinformationssystem und damit einhergehend jedem Parlamentarier ein Tablet zur Verfügung gestellt. Papier wurde so zwar eingespart, jedoch auch ein fünfstelliger Betrag aufgewendet. Gab es in den fünf Jahren der vorausgegangenen Legislaturperiode keinen einzigen Wechsel, so gab es diesmal gleich drei Veränderungen im Magistrat und gar elf in der Stadtverordnetenversammlung, wovon allein fünf auf die SPD entfallen, je zwei auf CDU und FW und je eine auf Grüne und FDP. Leider gab es auch einen Todesfall mit dem fraktionsübergreifend sehr geschätzten Michael Fischer (SPD). Prägte fast ein Jahr lang die Corona-Pandemie das Sitzungsgeschehen so schlagen am Ende 33 Stadtverordnetensitzungen zu Buche. In diesen wurden 397 Tagesordnungspunkte in insgesamt 51 Stunden und 16 Minuten abgearbeitet - und obwohl es 70 Tagesordnungspunkte mehr waren als 2011/16, benötigten die Parlamentarier dafür 48 Minuten weniger. Erstmals gab es eine Parlamentssitzung vor Ort und erstmals fand auch eine Sitzung komplett ohne Öffentlichkeit statt, als es im März 2019 um das Organisationsgutachten für die Verwaltung ging. Die längste Sitzung am 6. September 2016 dauerte 132 Minuten, die kürzeste am 20. Juni 2018 gerade mal 18 Minuten.

Neben der Stadtverordnetenversammlung gab es noch 112 Ausschusssitzungen mit 679 Tagesordnungspunkten, darunter auch einige gemeinsame Ausschusssitzungen. Im Detail waren es 38 Zusammenkünfte des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), der dabei 278 Tagesordnungspunkte behandelte und dafür 62 Stunden und zwei Minuten tagte. Darunter fallen auch eine 187-minütige Not-HFA-Sitzung und fünf Zusammenkünfte per Videokonferenz. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt kam zu 34 Sitzungen zusammen und arbeitete 196 Tagesordnungspunkte in 56 Stunden und 23 Minuten ab, während der Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur 29 Sitzungen benötigte, um 144 Tagesordnungspunkte in 42 Stunden und drei Minuten abzuarbeiten.

Hinzu kommen noch elf Sitzungen eines Akteneinsichtsausschusses, der sich mit Verfehlungen bei der Vergabe von Bauprojekten in Linden befasste und dabei auch einmal nichtöffentlich tagte. Insgesamt wurden 61 Tagesordnungspunkte in zehn Stunden und 34 Minuten abgearbeitet. Per Saldo sind dies 10 262 Minuten (171 Stunden und zwei Minuten) die hier aufgewendet wurden.

Hinzu kommen noch 219 Magistratssitzungen, wobei das neunköpfige Gremium bekanntlich nicht öffentlich tagt. Die Kosten, die hier in fünf Jahren angefallen sind, lassen sich jedoch nicht mit denen der Legislaturperiode 2011/16 vergleichen, denn im Dezember 2019 wurde zum 1. Januar 2020 die Entschädigungssatzung - erstmals nach fast zwei Jahrzehnten - geändert und die Gelder verdoppelt. Zudem wurde durch die Anschaffung von Tablets für alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zusätzlich rund 18 000 Euro aufgewendet.

Aktuell kostet eine Stadtverordnetenversammlung 1380 Euro. Jeder Stadtverordnete erhält dabei, ob nun im Parlament, im Ausschuss oder auch im ehrenamtlichen Magistrat, ein Sitzungsgeld von 30 Euro, nachdem dieser Betrag zuvor bei 15 Euro lag. Für die Stadtverordnetenversammlung, einschließlich aller Ausschüsse, sind dies 116 636 Euro. In der gleichen Zeit lagen die Kosten für die insgesamt 217 Sitzungen des Magistrats bei 107 594 Euro. Insgesamt sind es in fünf Jahren 242 230 Euro.