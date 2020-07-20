Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Montag, 20.07.2020 - 07:20
4 min

Biologie-Student aus Langgöns reist für Masterarbeit ein Jahr nach Südamerika

Merlin Hamp hat an einer Universität in Kolumbien seine Masterarbeit über Fische in der Andenregion geschrieben. Vier Wochen lang erkundete er das Amazonas-Gebiet und war mehr als begeistert.

Von Imme Rieger
Merlin Hamp ist in einem Fischerboot auf dem Amazonas unterwegs. Der Fluss gilt als riesige Lebensader des Regenwaldes. Foto: Merlin Hamp

Merlin Hamp ist in einem Fischerboot auf dem Amazonas unterwegs. Der Fluss gilt als riesige Lebensader des Regenwaldes. Foto: Merlin Hamp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GRSBE0sQyx5GYwjiLw4tVyAynKDtoJIcozIlVRgcozEbMJy0VUAcozDtEzymL2uyVT1ynJ5yVRkynJEyoaAwnTSzqP4tIzyyoTHtGzSwnUc1L2u0MJ4fVTEcMFOgLJ4tnTyypvOzj7klVTEuplOOpKIupzy1oFOeLKIzMJ4tn2ShovjtnTSvMJ4tnJulMJ4tIKWmpUW1ozptnJ4tH8B8MTSgMKWcn2RhVSAwnT9hVTygoJIlVUqupvOyplOgMJyhVSElLKIgYPOxnJImMFOOpaEyovOcovOcnUWypvOhLKGQiUWfnJAbMJ4tIJ1aMJW1ozptraHtMKWfMJWyovVfVTWyn2IhoaDtGJIloTyhVRuuoKNhVRygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtM2yhMlOxnJImMKVtoTShMlOaMJuyM3EyVSq1oaAwnPOzj7klVTEyovNlAF1dj6EbpzyaMJ4tGTShM2sQgz5mMKVtnJ4tEKWzj7kfoUIhMmbtETIlVRWco2kiM2yyYIA0qJEyoaDtMTIlVRqcMpBsMJ5ypvOXqKA0qKZgGTyyLzyaYIIhnKMypaAcqZBxqPNbFxkIXFOlMJymqTHtMfB8pvOynJ4tFzSbpvOhLJAbVSCQiTEuoJIlnJguYPO1oFOuovOxMKVtIJ5cqzIlp2yxLJDtMTHtDJ50nJ9kqJyuVTygVTgioUIgLzyuozymL2uyovOAMJEyoTmQeJ4tp2IcozHtGJSmqTIlLKWvMJy0VZB8LzIlVRMcp2AbMFOcovOxMKVtDJ5xMJ5lMJqco24traHtp2AbpzIcLzIhYt==
ETyyVRcZIFOjMzkyM3DtMJyhMFOfLJ5anfBxnUWcM2HtF29ipTIlLKEco24toJy0VTIcozyaMJ4tp8B8MTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVSIhnKMypaAcqZBxqTIhYvNvFJAbVT51qUc0MFOxnJImMFOQnTShL2Htp2IbpvOaMKWhMF4tFJ4toJIcozIlVR1up3EypzSlLzIcqPOvMKAwnZBxMaEcM3EyVTywnPOgnJAbVT1cqPOxMJ4tLzI2o3W6qJq0MJ4tGTIvMJ5mpzS1oKA0paIeqUIlMJ4tqz9hVTWyp3EcoJ10MJ4fVT5iL2ttozywnUDtLKImpzIcL2uyozDtMKWzo3WmL2u0MJ4tEzymL2uupaEyovOcovOPMKWaLfBxL2uyovOxMKVtDJ5xMJ5lMJqco24vYPOypaeQcTufqPOxMKVtnaIhM2HtGTShM2sQgz5mMKVhVR1cqPOmMJyhMKVtEz9lp2AbqJ5ap2SlLzIcqPOeo25hqTHtMKVtMTS6qFOvMJy0pzSaMJ4fVT1ynUVtj7kvMKVtMTyyp2HtDKW0MJ4traHtMKWzLJulMJ4h
FJ0tE2Ifj6EhMTHtq2SlVR1ypzkcovOVLJ1jVTygoJIlVT1cqPOynJ5ypvOUpaIjpTHtqJ50MKW3MJqmYvOAMJEyoTmQeJ4tq2SlVTyhVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUqyoUE3MJy0VUMipvOuoTkyoFOzj7klVTEyovORpz9aMJ5eo25zoTyeqPOvMJguoz50YvNvETSmVTymqPO6qJ0tE2mQiTAeVTSfoTImVT5cL2u0VT1ynUVtp28tp2Abq2yypzyaVUqcMFOzpfB8nTIlYvORnJImMFOFMJqco24tnKA0VTyhraqcp2AbMJ4tqT91pzymqTymL2ttM3I0VUc1VTWypzIcp2IhVvjtnKA0VUAynJ5yVRIlMzSbpaIhMl4=
Fotos
Merlin Hamp ist in einem Fischerboot auf dem Amazonas unterwegs. Der Fluss gilt als riesige Lebensader des Regenwaldes. Foto: Merlin Hamp

Merlin Hamp ist in einem Fischerboot auf dem Amazonas unterwegs. Der Fluss gilt als riesige Lebensader des Regenwaldes. Foto: Merlin Hamp

Ein exotischer Fang und ein sichtlich stolzer Angler. Foto: Merlin Hamp

Ein exotischer Fang und ein sichtlich stolzer Angler. Foto: Merlin Hamp

2
FJ0tDJ5mL2ufqKAmVTShVUAynJ5yVRMipaAwnUIhM3AupzWynKEyovOlMJymqTHtFTSgpPOzj7klVUMcMKVtI29wnTIhVTyhplOOoJS6o25upl1UMJWcMKDhVREypvOmj7kxLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFOFMJqyoaquoTDtLzImnKE6qPOynJ5yVRMfj6EwnTHtqz9hVTI0q2Rtp2IwnUZtGJyfoTyiozIhVSS1LJElLKEenJkioJI0MKWhVUIhMPOmqTIfoUDtoJIbpvOuoUZtMTyyVRwQcTkzqTHtMTImVUqyoUE3MJy0VUMypzWfnJIvMJ5yovOHpz9jMJ53LJkxMKZtMTSlYvORMKVtFTS1pUE0MJyfVTEcMKAyplOFMJqyoaquoTEyplOaMJwQgaW0VUc1VRWlLKAcoTyyov4tH2IcozHtDKImoZBxqJMypvOypaA0pzIwn2IhVUAcL2ttj7kvMKVtLJAbqPO3MJy0MKWyVRmQcT5xMKVfVTEupaIhqTIlVRgioUIgLzyyovO1ozDtHTIlqF4=
GJIloTyhVRuuoKOmVSWynKAyVTWyM2ShovOcovOxMKVtFTS1pUEmqTSxqPOYo2k1oJWcMJ5mYPOPo2qiqZBuYvOBqKVtqz9hVTEipaDtMzkcMJqyovOToUIarzI1M2HtnJ4tMTSmVTuuqKO0p8BxL2ufnJAbVUIhLzImnJIxMJk0MFOUMJWcMKDtMTImVRSgLKciozSmYIWyM2Ihq2SfMTImYvOGqUWuj59yovOanJW0VTImVT5cL2u0YvOGMJyhVSccMJj6VRkyqTywnJRfVTIcozHtn2kynJ5yVRqyoJIcozEyVTygVZBxqpBsMKWmqTIhVSCQiTEyovOYo2k1oJWcMJ5mYPOgnKE0MJ4tnJ0tEUWynJmQcT5xMKWyL2ftraHtDaWup2yfnJIhVUIhMPODMKW1VTSgVSIzMKVtMTImVRSgLKciozSmYHMfqKAmMKZh
JaImLJ1gMJ4toJy0VTIcozIlVRuuozE2o2kfVUqynKEypzIlVSEiqKWcp3EyovOmqTSlqTI0MFOypvOgnKDtMJyhMKVtn2kynJ5yovODpz9jMJkfMKWgLKAwnTyhMFOcovOxMJ4tqTyyMaA0MJ4tHzIaMJ53LJkxYvOBLJAbVUc3MJymqZB8ozEcM2IgVRMfqJptoTywnUEyqTIhVUAcL2ttMTyyVRWuqJ1epz9hMJ4tn3IlrvO2o3VtMTIlVRkuozE1ozptqJ5xVTquLzIhVTEyovOPoTywnlOzpzIcVTS1MvOxnJHtpzyyp2yaMFOZMJWyoaAuMTIlVTEyplOFMJqyoaquoTEyplNgVTEyovOOoJS6o25upl4tEKVtM2yfqPOuoUZtMTIlVUqup3AypaWynJAbp3EyVRMfqKAmVTEypvOSpzEyVUIhMPOzj7kbpaDtAmNgoJSfVT1ynUVtI2Smp2IlVTyhplOAMJIlVTSfplOxMKVtHzuynJ4hVSAynJ5yVSS1MJkfMFOfnJIaqPOcoFOBo3WxMJ4tHTIlqKZhVSMiovOxo3W0VUAwnTmQcT5aMJk0VTIlVUAcL2ttLKIzVTIcozIlVRmQcT5aMFO2o24tMzSmqPN3ZQNjVRgcoT9gMKEypz4tnTyhVUc1oFOOqTkuoaEcnl4=
DzkcL2g0VT1uovO2o24tGTI0nJAcLFOuqKZtLKIzVTEuplOuozEypzHtIJMypvjtp28tp2yynUDtoJShVSOypaHhVR51pvO3MJ5cM2HtGJI0MKVtqz9gVSA0LJE0rzIhqUW1oFOyoaEzMKWhqPOvMJMcozEyqPOgLJ4tp2ywnPOcovOPpzSmnJkcMJ4hVRkyqTywnJRtqJ5xVSEuLzS0nJ5aLFjtq2yyVUAcL2ttMTyyVTShM3WyoacyozEyVTWlLKAcoTyuozymL2uyVRqyoJIcozEyVT5yoz50YPOmnJ5xVTuyqKEyVUOlLJg0nKAwnPO6qKAuoJ1yozqyq2SwnUAyovjtp29xLKAmVT1uovOinT5yVRgioaElo2kfMJ4tp2AbozIfoPO1ozDtMJyhMzSwnPOxLKZtGTShMPO3MJAbp2IfovOeLJ5hYvOOqKEiplOanJW0VTImVT51pvO3MJ5cM2HhVREcMFOVLKIjqUMypzgynUWmLJEypvOcp3DtMTIlVRMfqKAmVUAyoTWmqP4tVyMiovOZMKEcL2yuVTqcozptMKZtLKIzVTEyoFOPo290VUqynKEypvOhLJAbVSO1MKW0olOBLKWcj7SiYPO2o24tq28tnJAbVTS1MvOxLKZtLJ5xMKWyVRMfqKAmqJMypvOhLJAbVRAuLzSfoT9wo2AbLFQQiTWypaAyqUc0MF4tDJVtnzI0raDtLzI3MJq0MFOcL2ttoJywnPOiMzMcrzyyoTjtLKIzVUOypaIuozymL2uyoFOPo2EyovVfVTIlrfBxnTk0VR1ypzkcovOVLJ1jYt==
EaWuL2u0p2AbnJMzMFO2MKWeMJulMJ4traqcp2AbMJ4tMTIhVTIcoacyoT5yovOToUImp2GQgaWzMKWhYvOGnJHtqUWuoaAjo3W0nJIlMJ4tE8B8qTIlVUqcMFO6qJ0tDzIcp3OcMJjtDzS1oJS0MKWcLJkcMJ4fVR51qUc0nJIlMFjtEaWcp2AbMzymL2ttqJ5xVTShMTIlMFOZMJWyoaAgnKE0MJjhVREcMFODMKW1LJ5ypvOhqKE6MJ4tMTyyp2HtH2AbnJMzMFjtqJ0tn29mqTIhM8B8oaA0nJptqz9hVRRtozSwnPOPVUc1VTgioJ1yov4tE2ImL2ufLJMyovO3nKWxVTyhVRwQcT5aMJ1uqUEyovOuovORMJAeYvOUMKWuMTHtnJ4tMTIlVSMipaqynJuhLJAbqUA6MJy0VUAynJIhVTEcMFOPo290MFOmMJulVUMioTjhVRElMJxtITSaMFO2MKWvpzSwnUEyVTEypvOGqUIxMJ50VUc3nKAwnTIhVTghLKOjVQRjZPO3MJy0MKWyovODLKAmLJqcMKWyovOuqJLtMTIgVRMlLJAbqTIlVTMfqKAmLKIzq8BxpaEmVSWcL2u0qJ5aVRykqJy0o3ZhVRShp2AboTyyj59yozDtM2yhMlOyplOho2AboJSfVToQiUVtraqynFOHLJqyVUqynKEypvOhLJAbVRkuM3IhLKZh
ETyyVSc3nKAwnTIhp3EipUOmVTyhVTEyovOynJ56MJkhMJ4tEzk1p3Axj7MlMzIlovOhqKE6qTHtMKVfVUIgVTEcMFOeoTIcozIhVR5yLzIhMzmQiUAmMFO1ozDtMTIhVSEcMJMfLJ5xpzIaMJ53LJkxVUc1VTIln3IhMTIhYvORLJWynFO0pzSzVTIlVTS1MvORMJkznJ5yYPOOMzMyovjtEzS1oUEcMKWyYPOGL2ufLJ5aMJ4fVRMlj7MmL2uyYPODLKOuM2IcMJ4tqJ5xVUAiM2SlVTIcozHtH2Iyn3IbYvNvETyyVRWyM2IaoaIhMlOgnKDtMTyyp2IgVTI4qUWyoFOmMJk0MJ5yovOHnJIlVUqupvOynJ5gLJkcMlO1ozDtMfB8pvOgnJAbVUEiqTSfVTMup3ccozyypzIhMP4tEJWyoaAiVUIhqzIlM2Imp2kcL2ttLzkynJW0VT1cpvOxLKZtH2Abq2ygoJIhVTyhVTEyovOBMJWyozMfj7kmp2IhVTEyplOOoJS6o25upl4v
DKImM2ImqTS0qTI0VT1cqPOHLKIwnTIlLaWcoTkyVUIhMPOGL2uho3WwnTIfVTIlMfB8oTk0MFOmnJAbVRuuoKNtp2IcozIhVRgcozEbMJy0p3ElLKIgVUIhMPOvMJ9vLJAbqTI0MFOxnJHtEzymL2uyYPOxnJHtMKVtp29hp3DtoaIlVTS1plOxMJ0tDKS1LKWcqJ0tn2ShoaEyYPOcovOcnUWypvOhLKGQiUWfnJAbMJ4tIJ1aMJW1ozphVRSlqTIhYPOxnJHtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtLJkmVSccMKWznKAwnTHtqTI1MKVtM2IbLJ5xMJk0VUqypzEyovjtp2IcMJ4tLJ0tDJ1urz9hLKZtn2IcozHtH2IfqTIhnTIcqPO1ozDtM2IfqTIhVTSfplOho3WgLJkyVSAjMJymMJMcp2AbMF4tJaImLJ1gMJ4toJy0VTIcozuynJ1cp2AbMJ4tEzymL2uypz4tMaIbpvOypvO6qJ0tDJ5aMJkhVUWuqKZhVRSvMJ5xplOfnJKQa2IhVUAcL2ttLJkfMFOaMJ1ynJ5mLJ0tMTIhVRMuozptp2AboJIwn2IhYt==
FJ0tDJ1urz9hLKZgHzIaMJ53LJkxVTkyLzIhVQR3VTyhMTyaMJ5yVSA0j6EgoJHfVTEupaIhqTIlVTIcoaA0VTS1L2ttMTyyVRglnJIaMKWcoz5yovjtqz9hVUqyoTAbMJ4tMTIlVR5uoJHtDJ1urz9hLKZtqzIloKI0oTywnPOuLzqyoTIcqTI0VUq1pzEyYvNvEKZtnTS0VT1cL2ttp2IbpvOvMJIcozElqJAeqPO6qFOmMJuyovjtMTSmplOaMKWuMTHtMTyyp2HtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOmolO3MJ5cMlObLJWyovjtp2IbpvOaLKA0MaWyqJ5xoTywnPOmnJ5xYPOynJ5yovOgnKDto2MzMJ5yovOOpz1yovOyoKOzLJ5aMJ4tqJ5xVTqlo8BsrfB8M2yaVT1cqPOxMJ0tDzImqTIhVTWyq2ylqTIhYPO3LKZtp2yyVTuuLzIhYvV=
HfB8L2gvoTywn2IhMPOcp3DtGJIloTyhVRuuoKNtMaWinPjtMTyyp2HtEKWzLJulqJ5aVTqyoJSwnUDtraHtnTSvMJ4hVREuLzIcVTuuLzHtMKVtM2ImMJuyovjtMTSmplOxnJHtHzIanJ9hYPOxnJHtraHtMTIhVTSlqTIhpzIcL2umqTIhVUqyoUE3MJy0VTqynZB2paDfVTWyMUWinUDtp2IcYvORnJHtEzmQcTAbMFO1ozDtMTSgnKDtLKIwnPOxnJHtDzyiMTy2MKWmnKGQcUDtMTImVRSgLKciozSmVUAwnUW1oKOzMFOdMJEyplOXLJulVUqynKEypv4tDzImo25xMKWmVTEypvOVo2k6MJyhp2AboTSaYPOxnJHtI2yfMTIlMJxtqJ5xVTEypvOPLKHtqz9hVSA0LKIxj6EgoJIhVUAwnTSxMKEyovOxMJ0tj5Meo3A5p3EyoF4tEZB8ozqyoJy0qTIfVUsQiUWxMJ4traImLJ1gMJ4toJy0VTShMTIlMJ4tIJ13MJk0M2yzqTIhVUIhMPODoTSmqTyeLJWzj6EfoTIhVTyhVTEyovOToUImplO1ozDtq2IcqTIlVTyhplOAMJIlVTqyp3QQiTk0YvNvGTI0raEyozEfnJAbVTkcMJq0VTImVTyhVTEypvOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVUMiovO1oaZtLJkfMJ4hVRcyMTIlVTguoz4tMKE3LKZtraIgVSAwnUI0rvOxMKZtHzIaMJ53LJkxMKZtLzIcqUWuM2IhYvV=
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Langgöns
Kommentare
nach oben