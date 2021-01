Bis 50 000 Euro

75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats werden ausgezahlt. (Foto: dpa)

KREIS GIESSEN - (red). Wer als Folge des Bund-Länder-Beschlusses vom 28. Oktober seinen Betrieb schließen musste, kann nun auch für Dezember 2020 eine Entschädigung beantragen. Wie die Novemberhilfe kann auch die Dezemberhilfe nur über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer beantragt werden. Ausgenommen hierfür sind Soloselbstständige mit einem Förderhöchstbetrag von 5000 Euro. Darauf hat der Landkreis in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Berechtigt sind Unternehmen aller Größen (auch öffentliche und gemeinnützige), Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, Soloselbstständige und selbstständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb aller Branchen. Dies gilt auch für Unternehmen und Soloselbstständige, die mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze mit den oben genannten Betrieben erzielen.

Die Förderhöhe beträgt 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats. Wenn im November oder Dezember trotz der grundsätzlichen Schließung Umsätze erzielt werden, so werden diese bis zu einer Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Eine Ausnahme gilt für gastronomische Betriebe: Für die Förderung angerechnet wird nur der Verzehr vor Ort. Das bringt für Betriebe den Vorteil, dass der Außer-Haus-Verkauf somit nicht auf die Förderung angerechnet wird.

Um eine zeitnahe Hilfe zu gewährleisten, werden den antragstellenden Unternehmen Abschlagszahlungen ausgezahlt. Seit 11. Dezember können diese bis zu 50 000 Euro betragen. Die Novemberhilfe kann noch bis 31. Januar, die Dezemberhilfe bis 31. März beantragt werden.

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Gießen informiert in ihrem Newsletter über die aktuellen Förderprogramme für Unternehmen und Selbstständige. Um den Newsletter zu abonnieren, genügt eine E-Mail an wirtschaft@lkgi.de. Ansprechpartner ist Martin Wavrouschek. Er ist erreichbar unter 0641/9390-1767 oder per E-Mail an wirtschaft@lkgi.de.