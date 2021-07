Bis Freitagmittag 1158 Biontech-Dosen verimpft

1158 Dosen des Impfstoffs von Biontech wurden im Impfzentrum in Heuchelheim kurzfristig verimpft. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Gestern Mittag waren sie weg, die 1158 Dosen des Impfstoffs von Biontech, die der Landkreis kurzfristig von zwei Arztpraxen aus dem Landkreis Gießen und aus Fulda übernommen hatte. Dies berichtete Kreispressesprecher Dirk Wingender im Gespräch mit dieser Zeitung. Dennoch waren am Freitag weitere Impfungen ohne Termin möglich, denn von einer der Arztpraxen waren weitere 378 Dosen abgegeben worden.

Die ursprüngliche Charge musste bis Freitagabend verimpft werden, denn die kleinen Glasfläschchen, die sogenannten Vials, in denen der Impfstoff angeliefert wird, waren bereits aufgetaut. Somit gibt es nur ein kleines Zeitfenster, in der der Impfstoff in Kochsalzlösung aufgelöst, auf Spritzen aufgezogen und in Oberarme verabreicht werden muss. Die weiteren 378 Dosen sind laut Wingender aber länger lagerfähig.

Wieso die Praxen den Impfstoff nicht selbst verabreicht haben, konnte der Pressesprecher nicht sagen. Am Donnerstag hätten sie sich hilfesuchend an das Impfzentrum gewandt. Der Landkreis informierte daraufhin über seine eigenen digitalen Kanäle, über die Medien, informierte Universität und Technische Hochschule Mittelhessen, alle Kommunen und den Vereinsverteiler. So machte die Nachricht schnell die Runde.

Die Dosen wurden für die Erstimpfungen vergeben und standen auch Bürgern aus anderen Landkreisen zur Verfügung. Es war nicht zu erfahren, ob viele Auswärtige die Möglichkeit nutzen. Sie können sich ihre zweite Dosis ebenfalls in Heuchelheim holen, aber auch ihr eigentlich zuständiges Impfzentrum kontaktieren, erklärte Wingender. Jeder Impfling erhielt einen Termin für die Zweitimpfung. Die erforderlichen Dosen werde der Landkreis beim Land bestellen.

"Ein großes Dankeschön geht an alle Impfwilligen. Ebenso an das Team im Impfzentrum, das spontan dazu bereit war, zusätzliche Dienste zu übernehmen", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD). So konnte vermieden werden, dass wertvoller Impfstoff verfällt.