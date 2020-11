Bis Montag Corona-Tests an Lollarer Clemens-Brentano-Europaschule

Bis kommenden Montag finden die Reihentests an der Clemens-Brentano-Europaschule statt. Symbolfoto: dpa

LOLLAR/POHLHEIM - Nach der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim wird es auch an der Clemens-Brentano-Europaschule (CBES) in Lollar einen Reihentest geben. Dieser begann am Mittwochnachmittag und soll bis kommenden Montag gehen. Dies hat Schulleiter Andrej Keller in einem Brief an Eltern, Schüler und Kollegium mitgeteilt, der dieser Zeitung vorliegt. Die Teilnahme ist freiwillig. Dies galt auch für die Reihentests, die in der vergangenen Woche an der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim stattfanden. 24 Schüler wurden dabei positiv getestet, teilte der Landkreis am Mittwochnachmittag mit.

Am Mittwoch um 17 Uhr sollte mit der Testung der fünften und sechsten Klassen begonnen werden. Am Donnerstag folgen die Jahrgänge sieben und acht, am Freitag die neunten und zehnten Klassen und am Montag die Jahrgänge elf bis 13. Auch Lehrer werden auf das Coronavirus getestet. Lollar hatte am Mittwochnachmittag bei 76 aktiven Fällen eine Inzidenz von 485 - die zweit0höchste im Landkreis Gießen. An der CBES gibt es nach Mitteilung der Schule zehn Corona-Fälle unter Schülern. Betroffen von dem Test ist nur der Standort Lollar, nicht die Außenstelle in Allendorf/Lda.. Das Gesundheitsamt möchte mit diesem Schritt einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen im Umfeld bekommen, um weitere Ansteckungen eingrenzen zu können, hieß es aus der Kreisverwaltung zur Begründung. Das Gesundheitsamt wird von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt.

Keller fordert in dem Schreiben auch die Klassen auf, die in Quarantäne sind, zum Test zu kommen. "Nur nachweislich positiv auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler dürfen nicht zum Testcenter auf den Schulhof kommen", schreibt er und bittet dringend um Beteiligung. "Es ist eine wichtige und richtige Möglichkeit, uns und unsere Mitmenschen vor einer Infektion zu schützen."

140 Schüler in Quarantäne

Der Schulleiter hat die Info über den Reihentest am Dienstagabend vom Gesundheitsamt erhalten. "Gegen 18.30 Uhr kam der Anruf", berichtete Keller auf Nachfrage dieser Zeitung. Sieben Klassen respektive 140 Schüler seien derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Reihentestung sieht der Schulleiter als "sehr wichtig" an und hat für die einzelnen Tage einen genauen Zeitplan aufgestellt, "damit hier kein Chaos entsteht".

1200 Schüler und 55 Klassen zählt die CBES Lollar. Unter Einhaltung der Corona-Regeln findet hier Präsenzunterricht statt. Die Klassen sieben bis zehn wechseln derzeit im Wochenrhythmus, gleiches gilt für die Klassen elf und zwölf. Sollten die Kurse zu groß sein, wird ein Nachbarraum geöffnet und mitgenutzt. Einzig die 13. Klassen sind jeden Tag in der Schule. Keller hält das für wichtig, "weil die jungen Leute sich auf das Abitur vorbereiten". Auch hier gilt: Ist der Kurs zu groß, werden die Schüler auf zwei Räume verteilt.

Für die Lehrer hatte Keller bereits im September regelmäßige Tests organisiert, dazu kommt eine Ärztin in die Schule. "Ich bin froh, dass kein einziger unserer Lehrkräfte positiv getestet wurde. Das war meine große Sorge." Von Panik oder schlechter Stimmung könne an der CBES keine Rede sein, meint der Schulleiter. "Wir haben von Anfang an auf Transparenz gesetzt, das hat Vertrauen geschaffen." Dafür sprächen auch die zahlreichen E-Mails, die das Vorgehen der Schule lobten.

Bei den Reihentests an der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim gab es bei 24 Schülerinnen und Schülern ein positives Ergebnis. Sie befinden sich alle in Quarantäne. Die meisten haben laut Kreisverwaltung keine Symptome. Rund 550 der rund 600 Schüler nahmen an dem Test teil. Wer bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden war, musste die Prozedur nicht erneut über sich ergehen lassen. Der Präsenzunterricht an der Schule war seit vergangener Woche ausgesetzt worden, um Kontakte zu reduzieren. Präsenzunterricht findet ab kommendem Montag wieder statt.