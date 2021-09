Bis zu 6,9 Hektar für Gewerbe in Ettingshausen möglich

Die Firma Subtil würde sich in Ettingshausen gerne erweitern und gleichzeitig Flächen für andere Gewerbetreibende anbieten. Dies wird kontrovers diskutiert. Archivfoto: Zylla

REISKIRCHEN - Die Planungen für das Gewerbegebiet "Holzweg/Stirn" in Ettingshausen stehen noch ganz am Anfang. Die Gemeindevertretung beschloss im März, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Nun wurde am Mittwoch im Bauausschuss die Bauleitplanung vorgestellt. Zu beschließen war noch nichts. Doch bereits die Vorstellung war umstritten.

Rückblick: Die ortsansässige Firma "Subtil" - ein Hersteller von Industriefedern - möchte sich auf den benachbarten Ackerflächen erweitern, die sich im Besitz des Unternehmens befinden. Außerdem möchte Subtil weitere Gewerbeflächen im Westen des Firmengeländes anbieten. Um 6,9 Hektar neu ausgewiesene Gewerbefläche geht es hier aktuell, die zu den 7,5 Hektar des bestehenden Gewerbegebiets dazu kommen sollen.

Seit die Bürger von den Plänen erfuhren, standen die Zeichen, vor allem bei einigen Ettingshäusern, auf Widerstand. Eine Bürgerinitiative gründete sich. Grüne und SPD zeigten Solidarität mit den Gegnern, die viel zu viele offene Fragen sehen. Bedenken gibt es unter anderem wegen mehr Lärm- und weiterer Umweltbelastungen. Es solle zunächst geklärt werden, ob überhaupt ein Bedarf für eine Erweiterung der Firma besteht und ob es nicht Alternativen zu diesen Flächen gibt.

Kein Beschluss

Zur Ausschusssitzung waren auch einige Bürger gekommen, um zu erfahren, wie es in Ettingshausen weiter gehen wird. Mathias Wolf vom Planungsbüro Fischer war da, um den neuesten Stand vorzustellen. Wäre es nach Renz Hornischer (Grüne) gegangen, wäre der entsprechende Tagesordnungspunkt gestrichen worden. Ausschussvorsitzende Claudia Bast (CDU) musste ein Missverständnis in der Tagesordnung aufklären: "Die Beschlussvorlage ist etwas irritierend. Heute geht es nicht um einen Beschluss oder Abstimmung, sondern nur um eine Präsentation zur Bauleitplanung." Ein Beschluss werde erst in den kommenden Sitzungen gefasst.

Hornischer beantragte dennoch, den Punkt von der Tagesordnung zu streichen. Er verwies auf die für die Gegner noch offenen Fragen, zu denen er in den bereitgestellten Unterlagen noch immer keine Antworten gefunden habe. "Wenn alle Fragen geklärt wurden, können wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen", sagte er. Es gehe um mehr Transparenz.

"Sie haben recht. Diese Fragen müssen vor einem Beschluss beantwortet werden", stimmte der Erste Beigeordnete Thomas Stumpf (CDU) zu, verwies aber auf den Vortrag von Planer Wolf. "Hier wird die eine oder andere Frage ja vielleicht noch beantwortet." Auch sollen bei einer kommenden Bürgerveranstaltung in Ettingshausen identische Informationen bereitgestellt werden. Hornischer zog seinen Antrag schließlich zurück, auch wenn er unzufrieden war, dass nicht alle Fragen an diesem Abend geklärt wurden.

Zu Beginn seines Vortrags legte Wolf die Ziele der ersten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes offen. Neben der Erweiterung der Firma Subtil, die auch Wohnraum für Mitarbeiter vorsieht, geht es um die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen für andere Firmen auf den westlich vom Betriebsgelände gelegenen Äckern. Mögliche Interessenten seien ein Metzgereibetrieb (Bedarf etwa 2000 Quadratmeter) und ein Baustoffbetrieb (Bedarf etwa 15 000 Quadratmeter). Subtil hat laut Wolf bis zu sieben weitere Anfragen von Firmen erhalten. Vorrangig handele es sich um Unternehmen, die bereits in der Gemeinde ansässig sind. Darüber hinaus gehe es um die Ausweisung von Misch- und Gewerbegebieten.

Bebauungsplan von 1990

"Die rechtliche Ausgangslage für uns Planer ist der rechtskräftige Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Holzweg/Stirn' aus dem Jahr 1990", erläuterte er. Dieses Gewerbegebiet wurde damals für die Firma Milupa geschaffen, die dort mittlerweile nicht mehr existiert. Wolf nannte zu berücksichtigende Belange für seine Planungen. Zunächst müsse der Flächennutzungsplan von 1999 geändert werden, "da der zu erweiternde Bereich als Fläche für landwirtschaftliche Nutzung und Pflege dargestellt wird". Es gelte, Artenschutz und die Lage im Wasserschutzgebiet zu beachten. Geprüft werden sollen eine Entsorgung von Abwässern und Oberflächenwasser in einem Trennsystem, die Verkehrsanbindung sowie der Immissionsschutz.

Flächenmäßig sind im betroffenen Gebiet 1,7 Hektar nördlich des bestehenden Firmengeländes als Reserve für Subtil vorgesehen. Im Nordwesten ist für weitere Firmen eine Fläche von 2,9 Hektar in der ersten Änderung des Bebauungsplanes angedacht. Auf der anderen Seite des Holzweges (südwestlich) sind noch weitere 2,3 Hektar für Gewerbe geplant. Pufferzonen wie Grünflächen und das Mischgebiet sollen das Gewerbegebiet von reinen Wohngebieten trennen.

Der Vortrag vom Planungsbüro Fischer wird, wie bereits erwähnt, bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag, 16. September, ab 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Ettingshausen wiederholt. Die Gemeinde wies darauf hin, dass für die Veranstaltung die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Daher können auch nur 140 Personen teilnehmen. Interessierte müssen sich vorher mit Angabe von Namen, Anschrift und Telefonnummer anmelden, entweder per E-Mail an gremien@gemeinde-reiskirchen.de oder unter 06408/959015.