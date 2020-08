Bislang keine weiteren Corona-Fälle im Pflegeheim Wißmar

WETTENBERG-WISSMAR - Im Wißmarer Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt sind bisher keine weiteren Coronafälle nachgewiesen worden. 14 Bewohnerinnen und Bewohner wurden negativ getestet. Dieses Ergebnis teilte der Landkreis am Samstag mit.

Eine im Pflegeheim wohnende Person hat laut Labor einen unklaren Befund und wird deshalb am kommenden Montag erneut getestet. Ihre sowie die Ergebnisse der zwei im Pflegeheim angestellten Kontaktpersonen stehen noch aus und werden Anfang der nächsten Woche erwartet. Die beiden Beschäftigten befinden sich weiterhin in häuslicher Absonderung.

Das Gesundheitsamt hat das Besuchsverbot im Pflegeheim vorsichtshalber bis Sonntag, 2. August, um 24 Uhr verlängert. Anfang kommender Woche sollen die nächsten Schritte beschlossen werden.

Wie wir am Freitag berichteten , ist eine Mitarbeiterin des Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Zwei Kollegen und 15 Bewohner gelten als Kontaktpersonen und waren am Donnerstag getestet worden. Weitere Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld, bei denen ebenfalls ein Abstrich stattfand, leben in anderen Landkreisen