Björn Erik Ruppel will Bürgermeister in Laubach werden

Laubach (red). Der 36-jährige Björn Erik Ruppel bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Laubach. Die Wahl findet am 6. Dezember 2020 statt. Ruppel ist der erste, der seinen Hut in den Ring wirft. Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Landhotel Waldhaus fand am Freitag die geheime Wahl statt. Mit einem überzeugenden Ergebnis von 100 Prozent der 24 anwesenden Parteimitglieder wurde Björn Erik Ruppel gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Stadtverbandes um Siegbert Maikranz.

"Björn Erik Ruppel ist ein echter Laubacher, der sich seit Jahren in der Lokalpolitik sowie in verschiedenen Ehrenämtern für unsere Heimat engagiert. Wir sind stolz auf unseren Kandidaten, weil er anpackt, Führungsstärke beweist und stets ein offenes Ohr für die Belange seiner Mitmenschen hat ", so Maikranz.

Ruppel fasste zusammen, wofür er sich maßgeblich einsetzen wolle: "Die Lebensqualität in Laubach und den Ortsteilen ist das, was mir in erster Linie für uns am Herzen liegt. Frei nach dem Motto: Leben, Arbeiten & Wohlfühlen - das schätzen, was wir haben, und die Stärken ausbauen." Die Grundlage dafür seien solide, generationengerechte Finanzen und eine verlässliche Verwaltung.

Die kommenden Monate wolle er nutzen, um mit den Bürgern aktiv ins Gespräch zu kommen: "Nutzen wir die Zeit bis zur Wahl am 6. Dezember, um intensiv über Ihre Ideen und Bedürfnisse zu sprechen. Angesichts der Corona-Pandemie werden wir uns jederzeit an die gebotenen Hygiene- und Versammlungsregelungen halten." Sobald es möglich sein werde, wolle er mit Haustürbesuchen beginnen. Auch Veranstaltungen seien in Planung.

Der in Laubach-Münster aufgewachsene Bankkaufmann ist verheiratet. Seit über zehn Jahren lebt er mit seiner Frau und deren Tochter in der Kernstadt. Er leitet die Laubacher Geschäftsstelle der Sparkasse Laubach-Hungen, in der er 2007 seine Ausbildung begann. Zudem engagiert er sich im Personal- sowie im Verwaltungsrat.

In Laubach übernahm Ruppel bereits verschiedene politische Mandate. Seit 2006 ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung - unter anderem als Fraktionsvorsitzender, Ausschussvorsitzender und als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Mitglied des Laubacher CDU-Vorstands ist er seit mehr als 15 Jahren.

Hinzu kommen weitere Mitgliedschaften in Verbänden, Kommissionen und Arbeitskreisen. Beispielsweise engagiert er sich in der Arbeitsgruppe "Ortskernentwicklung und Leerstandsmanagement" der Dorfentwicklung, wobei er sich als Leiter besonders für die Entwicklung der Innenstadt einsetzt.

Auch im Vereinsleben ist er aktiv: Er ist der Präsident des Karnevalvereins 1908 Laubach und Vorstandsmitglied des Fördervereins Diakoniezentrum Laubacher Stift. Weiterhin ist er Mitglied in der Solmser Pfadfinderschaft, der Freiwilligen Feuerwehr Laubach, dem DRK, und dem Förderverein Schwimmbäder Laubach.

Weitere Informationen zur Person und seinen politischen Positionen sind im Internet unter www.ruppel-fuer-laubach.de zu finden.