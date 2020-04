"Blaue Luftbrücke" spendet Atemmasken und Schutzkleidung an Asklepios-Klinik in Lich

Die Initiative RIB Care (Blaue Luftbrücke) übergibt an die Asklepios-Klinik medizinische Schutzausrüstung, darunter auch dringend benötigte Atemmasken. Foto: Jachmann

Lich. 3000 Atemschutzmasken und 2000 Paar Handschuhe konnten die Helfer der "Blauen Luftbrücke" am Samstag der Asklepios-Klinik in Lich übergeben. Organisiert hatte dies Professor Gerhard Goubeaud. Weitere Spenden werden in den nächsten Tagen an verschiedene Krankenhäuser sowie Pflegeheime- und dienste in Bad Nauheim und Hungen verteilt.

Insgesamt kamen am Freitag 30 000 Atemschutzmasken, 20 000 Handschuhe, 1000 Schutzanzüge und 200 Schutzbrillen am Frankfurter Flughafen an. Direkt aus China. Beschafft hatte die medizinische Schutzausrüstung die Initiative RIB Care (Blaue Luftbrücke). Gegründet hatte sie aufgrund der Corona-Krise vor wenigen Wochen Tom Wolf, Vorstandsmitglied des Unternehmens RIB Software SE, das seinen Sitz in Stuttgart hat. Über die xTwo GmbH in Hungen, eine hundertprozentige Tochterfirma, werden die eingetroffenen Waren als Spende verteilt.

Thilo Schwandner, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Lich und Professor Ulrich Grandel zeigten sich über die Spende erfreut. Die Masken seien für das Personal bestimmt, die mit den Covid-19-Patienten in Kontakt kommen, erklärte Schwandner. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Klinik zwei Lieferungen der dringend benötigten Masken vom Landkreis erhalten. Die Sorge, dass die Schutzkleidung ausgehe, sei somit zunächst vom Tisch, zeigte sich Grandel vorsichtig optimistisch. Das sei beruhigend, dennoch könne von Entspannung noch keine Rede sein. Aktuell liege die Verdopplungszahl von Corona-Infizierten bundesweit bei 14,8 Tagen. "Wir bleiben weiterhin vorbereitet, falls diese Zahlen doch wieder stärker nach oben gehen sollten." (ausführlicher Bericht folgt)