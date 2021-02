Die Unternehmen im IHK-Bezirk machen überwiegend gute Erfahrung mit dem Homeoffice. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Laut einer Blitzumfrage der IHK Gießen-Friedberg haben 72 Prozent der Unternehmer durchweg sehr gute und gute Erfahrungen mit mobiler Arbeit, dem sogenannten Home-Office, gesammelt. Auch die Sicht der Mitarbeiter auf das Arbeiten von Zuhause ist nach Einschätzung der IHK-Mitglieder vergleichbar hoch.

"Wir sehen, wie engagiert unsere Unternehmen das Arbeiten von Zuhause aus ermöglichen. Das ist ja auch verständlich, dann naturgemäß haben sie ein sehr großes Interesse am Schutz der Belegschaft und an ungestörten Arbeitsabläufen", sagt Dr. Matthias Leder, Hauptgeschäftsführer der IHK Gießen-Friedberg. Statt den Unternehmen einen weiteren Bürokratie-Ballast aufzubürden, gelte es, den Unternehmen mit schnellen behördlichen Unterstützungsmaßnahmen zu helfen. Daher lehnten 61 Prozent der IHK-Mitglieder eine behördliche Home-Office-Verordnung ab "Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer haben Vertrauen verdient, kein Misstrauen", so der IHK-Chef weiter. An der Umfrage der IHK nahmen rund 130 Mitglieder teil. Mit Blick auf die Ablehnung einer behördlichen Anordnung zum mobilen Arbeiten verwiesen die Befragten auf die eigenen Schutzkonzepte im Unternehmen, die Arbeitsschutz-Verordnung sowie auf Gefährdungsanalysen. Die Umsetzung des Arbeitsschutzes erfolge analog zu den eigenen Analysen und Konzepten in Produktion und Verwaltung. Büros würden im IHK-Bezirk entweder als Einzelbüros oder wechselseitig genutzt.

Der Fokus liegt dabei in der Wetterau, im Kreis Gießen und im Vogelsbergkreis also auf wechselseitig genutzten Büros: Knapp acht von zehn Beschäftigten arbeiten im Wechsel in den Büros. Durchgehend präsent seien lediglich 15 Prozent. Was ebenso eine Rolle spiele: Mobiles Arbeiten sei oft nur bedingt gewünscht von Seiten der Belegschaft. Jeder zweite Mitarbeiter bevorzuge Präsenzarbeit. "Man muss die Mitarbeiter quasi dazu nötigen", sagte ein Befragter. Der persönliche Kontakt im Büro werde sehr geschätzt. Weitere Hindernisse für mobiles Arbeiten seien die digitale Vernetzung am Wohnort der Kollegen (29 Prozent) oder eine mangelhafte Hard- und Software (24 Prozent). Dass die Tätigkeit nicht andernorts ausgeübt werden kann, hätten 55 Prozent angegeben. Schule von Zuhause habe dagegen nur ein Befragter als Hindernisgrund angegeben. "Wenn eine mangelhafte Digitalisierung am Wohnort noch derart häufig mobiles Arbeiten verhindert, sollten sich doch die politischen Anstrengungen auf diesen Bereich fokussieren und die Missstände mit schnelleren Internetanbindungen zügig behoben werden", fordert Rainer Schwarz, Präsident der IHK Gießen-Friedberg.