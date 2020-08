Blutspenden auch bei Hitze gut verträglich

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die sommerlichen Temperaturen wirken sich auch auf die Bereitschaft zum Blutspenden aus. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen kämpft aktuell um jede einzelne Blutspende. Denn die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten müsse lückenlos sichergestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Kontinuierliche Blutspenden seien hierbei wichtig, denn die Blutpräparate seien nur begrenzt haltbar (je nach Präparat vier Tage bis zu sechs Wochen).

Blutspenden seien auch an heißen Tagen gut verträglich, wenn die Spender einige einfache Tipps beherzigen: Die tägliche Trinkmenge sollte auf rund drei Liter erhöht werden. Auf längere Aufenthalte und körperliche Anstrengungen in der Sonne sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Bei den Blutspendeterminen werden Spender mit ausreichend Getränken versorgt. Nach der Blutspende gibt es genug Zeit und Raum, um sich auszuruhen.

Um das Corona-Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, gibt es eine Zugangskontrolle, dann folgt eine Kurzanamnese mit Fiebermessen. Personal, Ehrenamtliche und Spender tragen Mundschutz. Die nächsten Termine sind am 24. August von 15.45 bis 20 Uhr in der Gallushalle in Grünberg und am 27. August von 16.30 bis 20 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Lich. Wer spenden will, muss unter www.blutspende.de/blutspendetermine/ oder unter 0800/1194911 einen Termin reservieren.