Bordellbesuche als "Haupthobby"

"Verstörende Erkenntnis": Der angeklagte Mathelehrer hat mit Freunden zunächst nach dem Opfer gesucht.

KREIS GIESSEN - Schnell war klar, dass etwas Ernsthaftes passiert sein muss: Daniel konnte per Handy nicht erreicht werden, bei seinen Eltern hatte er sich nicht wie üblich gemeldet, aber sein Auto stand vor dem Mietshaus, in dem er seit wenigen Monaten wohnte. "Das war absolut ungewöhnlich", erinnert sich der Informatiker vor dem Gießener Landgericht. Sofort waren deshalb die vier engsten Freunde zusammengekommen, um zu überlegen, "was geschehen sein könnte und was wir unternehmen sollten". Einen Selbstmord zumindest hatten sie von vornherein ausgeschlossen. Einer von ihnen habe allerdings "immer absurdere Szenarien" konstruiert. Etwa, dass der Vermisste eine reiche ältere Frau kennengelernt habe und mit ihr nach Mallorca ausgewandert sei. Oder vielleicht habe er sich heimlich ein Drogenimperium aufgebaut und so viel Geld verdient, dass er sich nun ins Ausland abgesetzt habe. Eine dritte Theorie wiederum lautete, dass der 39-Jährige von irgendwelchen Leuten in einem Keller als "Sexsklave" gehalten werde. Und der Mathelehrer habe sich den Zusatz nicht verkneifen können, dass "der Daniel" immerhin einen schönen Tod gehabt hätte, falls er dabei gestorben sei. "Ich habe damals zu ihm gesagt, dass er das doch nicht wirklich glauben könne", berichtet der 43-Jährige im "externen Sitzungssaal" am Stolzenmorgen.

"Selbstsicher und ruhig"

Tatsächlich waren das reine Fantasiegeschichten. Es gibt nämlich längst keinen Zweifel mehr daran, dass der ein Jahr ältere einstige Schulkamerad bereits an jenem Herbstsonntag im Jahr 2016 wusste, dass der gemeinsame Freund nicht mehr am Leben war. Dass er zwei Tage zuvor bei der Besichtigung eines Anwesens in Hungen kaltblütig erschossen worden war. Dieses schreckliche Ereignis hat der Pädagoge selbst eingeräumt und vor der Schwurgerichtskammer geschildert, dass er mit einem Bekannten bei den tödlichen Schüssen mit dem Opfer in einem Kleinwagen gesessen habe. Noch ist indes völlig unklar, wer letztlich abgedrückt hat. Die beiden Männer beschuldigen sich seit Sommer 2020 gegenseitig des blutigen Verbrechens. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mathelehrer aus Bruchköbel und der IT-Spezialist aus Eppstein gemeinsam gehandelt haben. Denn beide müssen sich wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubes wegen Todesfolge verantworten.

"Es ist schon eine verstörende Erkenntnis, dass er weiß, was passiert ist", stellt der Zeuge fest. Auf eigene Faust hatten die Freunde damals begonnen, die letzten Kontakte von Daniel zu rekonstruieren, haben Bekannte befragt sowie in Geschäften und Kneipen recherchiert, die der 39-Jährige häufig frequentiert hat. Akribisch wurde alles schriftlich zusammengetragen, von den Eltern des Vermissten ergänzt und dann der Polizei übergeben, rekapituliert der Informatiker am zehnten Verhandlungstag, an dem insbesondere der Alltag des Opfers, seine Kontakte zu den Freunden sowie das Agieren des 44-Jährigen im Mittelpunkt stehen. Bei dem Treffen in Hanau sei der Pädagoge "ganz normal, selbstsicher und ruhig" aufgetreten, bei der Suchaktion habe er sich jedoch "eher passiv" verhalten.

Zwei Freundinnen hatte Daniel allerdings kurz vor seinem Verschwinden erzählt, dass er gemeinsam mit dem Mathelehrer eine Immobilie besichtigen wollte. Ein früherer Termin sei geplatzt, aber er habe sich gefreut, dass es nun am 17. November klappen würde. Danach war der 44-Jährige von den Freunden auch gefragt worden, versichert der Zeuge. "Er hat gesagt, dass er davon nichts weiß." Gleichzeitig habe er angemerkt, dass "Daniel wohl noch einen Bekanntenkreis habe, von dem wir nichts wissen". An den Worten des Schulkameraden sei nicht gezweifelt worden. "Ich dachte aber schon, dass diese Hausbesichtigung der Schlüssel zu dem Ganzen ist."

Von der Idee, einen Swingerclub zu eröffnen, hätten die beiden lange geträumt. "Für mich war das so, als würden Jugendliche planen, eine Rockband zu gründen", betont der "beste Freund" des Opfers. Zugleich berichtet er von der Fixierung des Mathelehrers darauf, "mit vielen unterschiedlichen Frauen Sex zu haben". Mit 26 Jahren habe er aus Spaß eine Liste zusammengestellt, auf der sich letztlich 300 Prostituierte befanden, mit denen er bis zu diesem Zeitpunkt angeblich geschlafen habe. "Wenn er eine Hose gekauft hat, hat er den Preis stets in Bordellbesuche umgerechnet." Denn das sei "sein Haupthobby" gewesen. In den Etablissements habe er es denn auch bisweilen "richtig krachen lassen". Im Freundeskreis habe das Gerücht kursiert, er habe an einem Abend schon mal "ein ganzes Monatsgehalt" im Puff verjubelt. Mit seinem offenbar bevorzugten Aufenthaltsort sei auch sein Vorname zu einem "sprechenden" Spitznamen verballhornt worden.

Der Informatiker erinnert sich zudem, dass der 44-Jährige immer nach Wegen gesucht habe, "möglichst viel Geld zu bekommen". Von 2010 bis 2015 habe der Beamte sogar Drogen verkauft. Er selbst habe als "Schnapsidee" einst ein Gramm Kokain bei ihm erworben - diese Straftat ist bereits verjährt, so Staatsanwalt Friedemann Vorländer. Und vor vielen Jahren - der Mathelehrer war noch als Bankangestellter tätig - habe er ein Geschäft mit "einem Kofferraum voller Handys" geplant, das schiefgegangen sei. Es werde gemunkelt, dass er aus diesem Grund bei dem Geldinstitut zugegriffen habe. Zwar habe man ihm nichts nachweisen können, aber er sein entlassen worden. Der Angeklagte selbst hatte davon berichtet, dass ihm - fälschlicherweise - Unregelmäßigkeiten vorgeworfen worden seien und er sich deshalb für das Studium entschieden habe.

Während sich der 44-Jährige bei der Suchaktion nach Daniel eher passiv verhalten habe, war er aktiv auf die Polizei zugegangen. Gleich 45 Minuten hatte er nach Angaben eines Beamten Ende November 2016 auf ihn eingeredet. "Ich kam gar nicht mit dem Schreiben hinterher." Im Nachhinein habe er den Eindruck gehabt, ihm solle eingeredet werden, "dass ein Suizid nicht völlig abwegig ist". Zu einem erwünschten Treffen "in einer Bar oder Kneipe", um den Ermittlungsstand zu besprechen, sei es allerdings nicht gekommen. Der Prozess wird fortgesetzt.