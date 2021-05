Bork investiert über 23 Millionen Euro in Niederkleen

Vor dem Planentwurf der neuen Bork-Werkstatt (v.l.): Gregor Werum, Steffen Bork, Wolfgang Bork und Bürgermeister Marius Reusch. Die Niederkleener sind ab Mitte 2022 vom einstigen Politikum befreit. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - Er ist so agil wie sein Unternehmen. Senior-Inhaber Wolfgang Bork gerät ins Schwärmen, wenn es um die Logistikbranche geht. "Das ist ein spannendes Umfeld, deswegen fühle ich mich auch noch so fit." Immerhin 60-Millionen-Euro Umsatz mache der Niederkleener Betrieb mit 500 Mitarbeitern und einem Fuhrpark von 300 Lkw und über 500 Aufliegern, erklärt sein Sohn Steffen Bork. Er sitzt als zweite Generation des Familienunternehmens an diesem Freitagnachmittag mit am Tisch wie auch Bork-Schwiegersohn Gregor Werum. Alle drei führen das Unternehmen in die Zukunft.

Das Trio stellte ein Projekt vor, das die Niederkleener nach Jahrzehnten entlasten wird. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen, um Mitte 2022 eine neue Werkstatt südlich von Logserv II, dem heutigen Hauptsitz, zu eröffnen. Einst war die ursprüngliche Spedition, die sich zum Logistiker gemausert hat, im Ortskern von Niederkleen beheimatet, bis sie 2001 auf den Hüttenberg verlagert wurde. Zurück blieb die Lkw-Werkstatt, die natürlich weiterhin Verkehr im Ortskern mit sich brachte. Dieses Szenario gehört ab Mitte 2022 der Vergangenheit an, so die Schätzung des zeitlichen Baufortschritts.

Bork zentriert sich im Magna-Park Rhein-Main, einer Konversionsfläche, auf 30 Hektar. Das Projekt auf der südlichen Seite einer Privatstraße dient allerdings nicht nur der Entzerrung im Niederkleener Ortskern, sondern auch der Erweiterung der Geschäfte von Bork. In östlichen Bereich entlang des Weges Richtung Kirchgöns entsteht zudem ein neues Frischelager.

Fotos Vor dem Planentwurf der neuen Bork-Werkstatt (v.l.): Gregor Werum, Steffen Bork, Wolfgang Bork und Bürgermeister Marius Reusch. Die Niederkleener sind ab Mitte 2022 vom einstigen Politikum befreit. Foto: Rieger Der Magna Park Rhein-Main, der teils auf Butzbacher, teils auf Langgönser Gebiet verläuft und dessen Projektentwickler Wolfgang Bork ist, in seiner jetzigen Form mit 135 Hektar Industriefläche. Die dunkelgrünen Areale auf dem Konversionsareal, der einstigen Ayers-Kaserne, sind noch frei erhältlich. Über 80 Prozent sind bebaut und teils bereits in Fremdeigentum umgewandelt. Plan: Piske & Partner 2

Mittlerweile ist bei Bork der Transport von Lebensmitteln ein gewichtiger Geschäftszweig geworden. Noch befindet sich ein kleineres Frischelager mit im Hauptgebäude von Logserv II. Doch die Geschäfte laufen gut und deshalb wird ein 6600 Quadratmeter großes Frischelager neu entstehen. Zwischen der Werkstatt samt Firmentankstelle und Waschplatz finden sich noch eine Optionsfläche und 200 neue Parkplätze für die Beschäftigten.

Einer der Großkunden des Logistikers Bork ist seit 13 Jahren der Großmetzger Wilhelm Brandenburg, der unter anderem am Timmendorfer Strand produziert. Bork sorgt dafür, dass Wurst- und Fleischwaren für die Rewe-Gruppe, die am kommenden Montag produziert, am Dienstag verladen, abends am Hauptsitz umgeladen und gegen 3.30 Uhr mittwochmorgens in Eitting in Bayern an Rewe-Märkte weiterverteilt werden können. Damit die Flotte reibungslos läuft, gibt es einen zentralen Großraum im Hauptsitz, von dem aus alles für die pünktliche Ankunft arrangiert wird, auch wenn es einmal eine Panne geben sollte. Täglich fahren rund 200 Lkw am Hüttenberg im Industriegebiet an und ab.

Ein Oberkleener Nachbar, der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch, ist dann auch an diesem Tag sichtlich stolz auf eines der größten Logistikunternehmen Deutschlands vor Ort. In seine Zukunft investiert der Familienbetrieb jetzt 23 bis 25 Millionen Euro am Standort, betont Steffen Bork während der Pressekonferenz, zu der auch viel kommunalpolitische Prominenz gekommen war.

Vorwiegend polnische Kraftfahrer setzt das Unternehmen ein. Wegen Arbeitszeit-Vorgaben müssen diese ab und an in sogenannten "Tauschstationen" nächtigen. Das sind oft Privat- und Hotelzimmer verteilt in ganz Deutschland an den Hauptrouten.

Vertrag unterzeichnet

Sie sind jetzt auch in Niederkleen vorgesehen, wo die Firma das Projekt Mischplatzbebauung umsetzt. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude sollen in einem Mix auch firmenangehörige Fahrer temporär Obdach erhalten, wen sie am Hüttenberg Station machen. Hierzu teilte Bürgermeister Reusch mit, dass der städtebauliche Vertrag mit dem Unternehmen Bork zur Umsetzung unterzeichnet sei. Wenn der Bebauungsplan erstellt sei, werde sich die Kommunalpolitik erneut damit beschäftigen, sagte Reusch. Das Projekt hatte zu Disputen geführt, weil zunächst eine Planung eines Mitbewerbers bevorzugt worden war und dennoch Bork den Zuschlag später erhielt, weil nachgebessert wurde. Es wurden auch Plagiatsvorwürfe laut. Dazu erklärte der Unternehmer: "Wir haben nichts kopiert. Das haben wir nicht nötig. Wir hatten Vorgaben bekommen, die nicht optimal waren. Später wurde eben das Pferd wieder gewechselt."