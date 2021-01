Bouffier besucht Impfzentrum in Heuchelheim

Im Gespräch mit Landrätin Anita Schneider (r.) informierten sich Ursula und Volker Bouffier über die Abläufe im Impfzentrum des Landkreises Gießen. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat Verständnis für den Ärger der Senioren über das Vergabeverfahren der Impftermine gezeigt. "Ich sage Ihnen in aller Offenheit: Das kann einen nicht befriedigen", erklärte er am Donnerstagmorgen bei einem Besuch des Impfzentrums in Heuchelheim. "Ich kann die Menschen nur um Verständnis bitten. Wir arbeiten daran, dass es in Zukunft einfacher und besser geht. Mein Eindruck ist, dass es sich inzwischen schon ein ganzes Stück eingespielt hat."

Bouffier und seine Frau Ursula nahmen zusammen mit Landrätin Anita Schneider (SPD) und Kreisbrandinspektor Mario Binsch, dem Leiter des Impfzentrums, an einem Rundgang teil. Sie sprachen mit Impflingen und deren Angehörigen sowie Ärzten und Mitarbeitern des Zentrums. Dieses war am Dienstag eröffnet worden und ist aktuell wegen des knappen Impfstoffs für die Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau zuständig. Pro Tag können an drei Impfstraßen 495 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer verabreicht werden.

Als Bouffier mit 20 Minuten Verspätung eintraf, ging es nach einem kurzen Schwätzchen mit dem 91-jährigen Werner Langlitz aus Gedern - die beiden kennen sich - auf den Rundgang durch das über 3000 Quadratmeter große Zentrum. Impflinge und deren Begleitpersonen wunderten sich über das große Medienaufgebot und waren umso erstaunter, als sie erfuhren, wer zu Besuch war.

Wie bereits bei der Eröffnung waren zwei Frauen gebeten worden, sich vor Kamerateams und Fotografen impfen zu lassen. Eine von ihnen war die 86-jährige Gerda Müller aus Bad Nauheim. Der Schwiegersohn habe problemlos den Termin vereinbaren können, berichtete sie. Dank der Impfung werde sie wieder unbeschwerter rausgehen können. Die Bouffiers wünschten Gerda Müller alles Gute, ehe Renate Braun, die ärztliche Leiterin des Zentrums, die Spritze setzte.

Vor den Medienvertretern zeigte sich der Ministerpräsident zum Abschluss beeindruckt. "Das ist ein Ort, wo Hoffnung realisiert wird", sagte er. Die Corona-Pandemie könne nur gemeinsam bewältigt werden, deshalb danke er dem Landkreis und seinen Partnern DRK und Johanniter und allen, die sich im Impfzentrum um die Senioren kümmern.

Bislang 3661 Impfungen

Landrätin Schneider ergänzte, dass bislang nur ganz wenige Dosen nicht verimpft wurden, weil dies aus medizinischen Gründen nicht ratsam war. Bislang habe es 3661 Impfungen gegeben. Wegen des größeren Beratungsbedarfs der Impflinge seien nun pro Schicht fünf statt drei Ärzte vor Ort.

Bouffier nannte eine Zahl von 82 000 Impfungen in Hessen, etwas mehr als 3000 Bürger hätten bereits ihre zweite Dosis erhalten. Auf Nachfrage zum Vergabeverfahren der Impftermine verwies er darauf, dass es die Situation einer Massenimpfung noch nie gegeben habe. "Wenn alle gleichzeitig zum Rechner und zum Telefon greifen, dann gibt es kein System der Welt, das nicht zusammenbricht. Wir hatten am ersten Tag zehn Millionen Zugriffe."

Der Ministerpräsident betonte, dass Hessen geplant habe, zu Terminen einzuladen, der Bund habe aber die Abwicklung über die 116 117 gefordert. Dazu kommen die Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung und das Online-Portal. "Wir lernen ununterbrochen, was sich bewährt hat und was vielleicht nicht, und arbeiten ständig an der Optimierung der Prozesse."

Es gebe die berechtigte Hoffnung, dass Ende Februar mehr Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Ein "ausdrückliches Lob" übermittelte Bouffier für das Regierungspräsidium Gießen, das die Impfstoffproduktion von Biontech/Pfizer in Marburg genehmigt hatte - "so schnell wie noch nie in der Geschichte bei einem so komplexen Werk". Nächste Woche erwarte man für Hessen zudem 5000 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Anders als in Nordrhein-Westfalen gebe es keine Pause bei den Impfungen und anders als in Berlin würden auch keine vergebenen Termine wieder aufgehoben.

Auf die Frage nach seiner eigenen Impfung antwortete der 69-Jährige: "Ich gehe dann, wenn ich dran bin. Wann das ist, kann man noch nicht genau sagen. Wenn es genügend Impfstoff gibt, bin ich zuversichtlich, dass meine Altersgruppe im März dran ist."