Bouffier würdigt Engagement von Lenz und Noeske

Gerhard Noeske bekam von Ministerpräsident Volker Bouffier das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt, Foto: Hessische Staatskanzlei

KREIS GIESSEN/WIESBADEN - Kreis Gießen/Wiesbaden (red). Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat das Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Dr. Gerhard Noeske aus Wettenberg und das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Dr. Ulrich Lenz aus Linden überreicht. "Durch ihr umfassendes politisches und soziales Engagement haben Dr. Gerhard Noeske und Dr. Ulrich Lenz vieles für die Menschen in der Region und weit über ihre Grenzen hinaus bewirkt", sagt Bouffier bei der Ordensübergabe am Donnerstag im Wiesbadener Schloss Biebrich.

"Dr. Noeske engagiert sich nicht nur seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik, er ist auch im Bereich Soziales und Integration aktiv und setzt sich insbesondere für den Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Migrantengruppen und deren Religionsgemeinschaften ein", betonte der Ministerpräsident. Gerhard Noeske ist seit 1997 Mitglied im Kreistag des Landkreises Gießen im Sozialausschuss und ist außerdem in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Stärkung der Integrationsbemühungen des Landkreises Gießen tätig. Als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Wettenberg setzt er sich unter anderem für die Schaffung von Radwegen in und um Wettenberg ein. Beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) ist Noeske seit 2006 ehrenamtlich als Abgeordneter tätig, bringt sich insbesondere im Ausschuss für Krankenhäuser und andere Einrichtungen ein und engagiert sich für die Verbesserung der Leistungen für Hilfebedürftige. Seit 2016 ist er Mitglied im Beteiligungsausschuss sowie Mitglied im Beirat der Vitos Gießen-Marburg GmbH.

"Über seine kommunalpolitischen Tätigkeiten hinweg bemüht sich Dr. Noeske außerdem verstärkt um die Kontaktpflege zu Migrantengruppen und deren Religionsgemeinschaften und hat enge Beziehungen zu den aramäischen Gemeinden und der Jesidischen Gemeinde gefördert. Er organisierte zum Beispiel Reisen in die Türkei, um dort geborenen Aramäern einen Besuch in ihrer Heimat zu ermöglichen und setzte sich für die Organisation von Spenden, insbesondere von Heizstoffen, für die betroffenen Gegenden ein. Weitere Reisen führten ihn in den Nordirak, um als stellvertretender Vorsitzender der Christlichen-Ezidischen Gesellschaft direkt vor Ort traumatisierte Flüchtlinge durch die Übergabe von Sach- und Medikamentenspenden zu unterstützen. Außerdem rief er dort ein von der Hessischen Landesregierung gefördertes Hilfsprojekt ins Leben, das den Bau von Unterkünften und einer Schule sowie die Eröffnung eines Waisenhauses ermöglichte", so Bouffier.

Hans Heuser 3

Ulrich Lenz aus Linden engagiert sich seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik. "Sein Interesse an der Kommunalpolitik und das Bestreben, sich für die Menschen in seiner Heimat und ihre Belange einzusetzen, begann bereits 1972, als er für fünf Jahre Mitglied des Ortsbeirats Harbach, Stadt Grünberg, wurde. 1977 trat er sein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister bei der Stadt Linden an und übte es volle 36 Jahre lang mit Leidenschaft und viel Herzblut aus. Außerdem war er mehr als 40 Jahre lang im Kreistag aktiv und ist somit, der dienstälteste Kreistagsabgeordnete des Landkreises Gießen", unterstrich Bouffier. Lenz habe sich mit hoher Expertise in weiteren zahlreichen Ämter engagiert, so zum Beispiel im Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, im Verwaltungsrat der Sparkasse Gießen, im Hauptausschuss des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und im Umweltausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Lenz habe die Stadt Linden sowohl in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mittelhessischer Wasserwerke (ZMW) als auch in der Verbandsversammlung der ekom 21-KGRZ Hessen verantwortungsvoll und mit großer Umsicht vertreten. Des Weiteren fungiere er seit 2015 als Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi, organisiere regelmäßige Bürgerreisen nach Japan, fördere die Entwicklung der Städtepartnerschaft und habe ein Jugendaustauschprogramm ins Leben gerufen. "Das Engagement von Dr. Lenz ist vorbildlich und einmalig: Er hat sich nicht nur in außergewöhnlichem Maße über mehr als vier Jahrzehnte lang in der Kommunalpolitik mit nachhaltigem Einsatz und Erfolg engagiert, sondern sich darüber hinaus auch in hohem Maße um die Völkerverständigung verdient gemacht", unterstrich Bouffier abschließend.

Dr. Hans Heuser aus Mücke wurde von Bouffier das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Der gebürtige Gießener erhielt die vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung für sein jahrelanges Engagement in der Kommunalpolitik und im sozialen Bereich. "Über Jahrzehnte hat sich Hans Heuser in zahlreichen kommunalpolitischen Gremien hervorgetan und die Kommunalpolitik in seiner hessischen Heimat durch vielfältiges Wirken nachhaltig geprägt. Auch beim Zweckverband Abfallwirtschaft des Vogelsbergkreises (ZAV) ist er seit Jahren in verschiedenen Positionen ehrenamtlich aktiv und hat sich maßgeblich für die Gründung und den Aufbau des ZAV eingesetzt. Des Weiteren bekleidete Heuser hohe Ämter im Bereich der Daseinsfürsorge, so zum Beispiel in der Oberhessischen Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und in der Ovag Energie. Auch beim Landeswohlfahrtsverband Hessen hat sich Hans Heuser besondere Verdienste erworben.

Foto: Hessische Staatskanzlei