Brand im Reiskirchener Bordell führt ins Rockermilieu

Die beiden Männer müssen sich vor dem Gießener Landgericht verantworten. Archivfoto: Mosel

REISKIRCHEN - Viel Rauch und kleine Brandnester, aber kein Flammenmeer. So könnte man grob umreißen, was sich im Mai 2018 in einem im Bau befindlichen Reiskirchener Bordell abgespielt haben könnte. Die siebte Strafkammer des Landgerichts Gießen unter Vorsitz der Richterin Dr. Kathrin Exler beschäftigt sich seit Dienstagmorgen mit der Strafsache, bei der es laut der Anklageschrift von Staatsanwalt Rouven Spieler um Brandstiftung und Verstoß gegen das Waffengesetz geht. Im Laufe des ersten Prozesstages zeigte sich zudem, dass sich die Frage stellt, wie weit die Tat in die Rockerszene hineinreicht. Die beiden Beschuldigten machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch und überließen die Kommunikation ihren Anwälten.

Die befragten Zeugen von Vertretern der Polizei, Feuerwehr und Spurensicherung schildern den Sachverhalt anhand ihrer Berichte. Die beiden Männer hätten zu Beginn einen Zaun aufgeschnitten und eine Außenkamera mit schwarzer Farbe besprüht. Anschließend hätten sie sich über ein ausgehebeltes Fenster Zugang zum Innenraum verschafft. Dort wollten sie mit Brandbeschleunigern und Papierschnipseln das im Bau befindliche Bordell niederbrennen.

Aufgrund unzureichender Sauerstoffversorgung und des gefliesten Bodenbelags seien jedoch lediglich kleine Brandnester entstanden und kein Flächenbrand. Zudem hätten die beiden Angeklagten Schusswaffen mit sich geführt - der Grund dafür ist dem Gericht noch unklar. Denkbar scheint es, dass die Tat durchaus ein Motiv hat, das ins Rockermilieu führt. Denn der Eigentümer des Gebäudes ist ein ehemaliger "Hells Angel" aus Nordrhein-Westfalen, der bereits mit einer Racheaktion rechnete, aber nach Aussagen der Polizeibeamten nicht bedroht wurde.

Seine Ehefrau schildert die Situation jedoch anders. Ihr Mann sei bereits Mitte 2017 auf dem Parkplatz des McDonalds in Reiskirchen bedroht worden. Er solle die Planungen für das Bordell unterlassen, "sonst würden sie ihn erledigen, haben sie damals gesagt", berichtete die Frau.

Gilt als "vogelfrei"

Ihr Ehemann sei 2016 zum "Member" geworden, aber nach Missachtung der Anweisungen bereits ein Jahr später wieder "geoutet", also aus der Gruppierung rausgeworfen worden. Ihre Mitarbeiter im örtlichen Taxibetrieb seien nach dem Rauswurf ihres Mannes ebenfalls bedroht worden. "Man gilt in der Szene als vogelfrei, wenn so etwas passiert", erzählte die Ehefrau. Auf die Frage der Kammer, ob sie wisse, wer ihrem Mann gedroht habe, fiel immer wieder ein Name, den die Zeugin mit einem der Angeklagten in Verbindung bringt.

Im Laufe des Prozesstermins wurde anhand von Bildern und Berichten die Lage nach dem Brand rekonstruiert und immer wieder tauchte die Frage nach dem Mobiliar auf. In dem Komplex habe es Matratzen gegeben, auf denen Arbeiter geschlafen hätten, hieß es vonseiten der Ehefrau. Nach Zeugenaussagen gab es jedoch keine Anhaltspunkte, dass dort genächtigt wurde.

Ebenso wurden Rußspuren und andere Beweise teilweise verwischt, um das Gebäude nach dem Brand entlüften zu können. Weitere Details werden Sachverständige im nächsten Prozesstermin bekannt geben. Dort soll auch die Aufzeichnung der Videokamera des Innenraumes präsentiert werden, um einen klareren Blick über die Sachlage zu geben. Die Verhandlung ist auf sechs Verhandlungstage angesetzt und wird fortgesetzt.