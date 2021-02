Brand in Bordell in Reiskirchen: Kleidung im Fokus

Beim zweiten Prozesstag ging es in erste Linie um die Bekleidung der Angeklagten. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REISKIRCHEN - Der zweite Prozesstag in der Verhandlung vor der siebten Strafkammer des Landgerichts Gießen brachte neue Erkenntnisse über den Bordellbrand in Reiskirchen vor drei Jahren. Die 31 und 37 Jahre alten Angeklagten schweigen weiterhin zu den Tatvorwürfen. Die Anklage unter Vorsitz von Staatsanwalt Rouven Spieler legt den Männern Brandstiftung und den unerlaubten Besitz einer Schusswaffe zur Last.

Hausdurchsuchung

Die Zeugenvernehmungen beschäftigten sich in erster Linie mit der Kleidung der Beschuldigten. Die Spur führte 2019 nach Alsfeld, nachdem dort auf Anordnung des Amtsgerichts München eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte. Dem vorausgegangen war die Verhaftung eines Verdächtigen in Bayern. Dieser hatte ausgesagt, dass sich in einem Fabrikgebäude in Alsfeld Kleidung befinde, die mit einer Straftat zusammenhinge.

Das Betreten der Halle war jedoch anfangs nicht möglich, da die Beamten ein elektrisches Kabel um die Maschinenhalle herum entdeckt hatten. "Wir mussten sichergehen, dass es sich hierbei nicht um Sprengfallen handelt", erläuterte der Beamte. Das Problem wurde gelöst und in der Halle größere Mengen Sprengstoff, Waffen sowie Betäubungsmittel gefunden. Die Durchsuchung der Maschinenhalle dauerte drei Tage. Im Bettkasten eines abgestellten Wohnwagens fand sich zudem ein Plastiksack mit Kleidungsstücken. "Ich habe reingeschaut und sah als erstes eine Sturmhaube. Da wusste ich, da stimmt was nicht", erzählte der 56-Jährige. Ursprünglich hatte der Festgenommene angegeben, dass dort lediglich "Jeanshosen mit Gürteln" versteckt gewesen wären. Auf Nachfrage von Verteidiger Frank Richtberg betonte der Beamte, dass er "in den Sack hineingeschaut" habe, jedoch nichts weiter unternommen hätte. Man habe den Sack daraufhin dem Landeskriminalamt übergeben.

Vor rund einem Jahr kamen die Kleidungsstücke zu einem Experten für Spurensicherung beim Polizeipräsidium Mittelhessen. Untersuchungen mithilfe von Infrarotlicht und einem Abgleich mit den Videoaufnahmen vom Tatort zeigen nach Aussagen des Experten, dass es "deutliche Ähnlichkeiten" zwischen der untersuchten Kleidung und jener gibt, die die Männer in dem Video tragen. Einen "beißenden Benzingeruch" habe er an der Kleidung nicht mehr feststellen können.

Originale beim Verteidiger

Richtberg zweifelte die Auswertung an und verglich die Bilder auf dem Bildschirm mit seinen eigenen aus der Akte. Dabei fiel auf, dass der Verteidiger aus für ihn unerklärlichen Gründen die Originalunterlagen besitzt, die eigentlich der Vorsitzenden Richterin Dr. Kathrin Exler zustehen. Das sorgte sowohl für Unruhe auf der einen wie auch für Erheiterung auf der anderen Seite.

Der gleiche Experte der Spurensicherung hatte auch die Videodateien aus dem Bordell ausgewertet. "Wir haben es hier mit acht bis zehn Kameras zu tun, alle infrarotaktiv", berichtete der Beamte. Die Kameras konnten somit auch während der Dunkelheit alle Vorgänge innerhalb des Gebäudes aufnehmen. Das Video selbst zeigt das, was bereits aus den vorherigen Vernehmungen bekannt ist: Zwei Täter betreten mit gezogener Waffe das Gebäude und verschütten dann den Inhalt eines Kanisters, um das Haus in Brand zu setzen. "Anfangs hat es richtig gut gebrannt. Dann hatte die Flamme keinen Sauerstoff mehr", schilderte der 44-jährige Beamte.

Der Prozess wird am 4. März fortgesetzt.