Brand in Bordell in Reiskirchen: Sauer auf "Frikadellenpuff"

REISKIRCHEN - Der dritte Prozesstag am Landgericht Gießen unter Vorsitz von Richterin Dr. Kathrin Exler brachte neue Erkenntnisse über den Bordellbrand in Reiskirchen im Mai 2018 ans Tageslicht. Zwei Männer werden beschuldigt, versucht zu haben, das Gebäude niederzubrennen. Die Anklage lautet nicht nur auf Brandstiftung, sondern auch auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach Ermittlungen der Beamten des Polizeipräsidiums Mittelhessen stellte sich heraus, dass ein mutmaßliches Motiv eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Bordellen gewesen sein könnte. Diese sind nur "rund 200 Meter" voneinander entfernt, schilderte einer der Beamten. Ein ehemaliges Hotel in Reiskirchen ist inzwischen zum Bordell umfunktioniert worden und somit Konkurrenz zu dem angezündeten Etablissement.

Noch am Abend nach dem Bordellbrand habe man in einem Versorgungsschacht in der Nähe des früheren Hotels eine scharfe Schusswaffe gefunden, was zu verstärkten Überwachungsmaßnahmen der Polizei führte. Am gleichen Tag habe man beim konkurrierenden Bordell drei Personen angetroffen, unter anderem einen der Angeklagten, berichtete der Polizist. Der Chef der Gruppe habe daraufhin gesagt, dass man sich über das Konkurrenzverhältnis im Klaren sei und die Sache "zur Kenntnis nehme". Einer der Angeklagten soll zudem die Formulierung "Wir investieren Millionen und die bauen hier nen Frikadellenpuff" verwendet haben, berichten die Beamten. Die Polizisten stellten zudem fest, dass beide Bordellbesitzer nach dem Brand die Gebäude mit unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet hätten, um weitere Übergriffe zu vermeiden.

DNA-Spuren sichergestellt

Die Kriminalbeamten stellten zudem fest, dass sich an der untersuchten Kleidung des Tatabends DNA-Spuren beider Angeklagter befanden. Die Tatsache, dass eine komplette Tatkleidung für zwei Personen festgestellt wurde, machte selbst den zuständigen Beamten sprachlos. "In 25 Jahren Kripo hatte ich nie zwei gesamte Kleidungsmuster, die ich zuordnen konnte samt DNA-Muster. Das war ein Highlight", erklärte der 50-jährige.

Auch bei der Frage, wie die Kleidung in eine Maschinenhalle nach Alsfeld gelangen konnte, gab es neue Erkenntnisse. Dies soll ein Mittelsmann erledigt haben, der den "Hells Angels" angehört. Dieser habe verlangt, dass die Kleidung "restlos vernichtet" wird, was jedoch nicht geschah. Daraufhin sei die Kleidung in ein Wohnmobil umgelagert worden, wo sie von der Polizei gefunden wurde.

Zur Tat hatte die Polizei rekonstruiert, dass zwei Personen in der Nacht vor dem Brand das Objekt "ausbaldowert" haben, um einen Weg auszukundschaften. Hierbei wurde ein Auto verwendet, was Verteidiger Frank Richtberg zu der Frage verleitete, weshalb ein Auto verwendet wurde, wenn die beiden konkurrierenden Objekte nur wenige Meter auseinanderlägen. "Man musste sich vergewissern, dass nachts niemand da ist. Ist das Licht an oder aus? Gibt es einen Bewacher oder einen Wachhund? Das können Sie nur nachts herausfinden", erklärte der 50-jährige Beamten.

Die Funkzellenauswertung in der Tatnacht und der Nacht davor im Zeitraum zwischen 0 und 6 Uhr ergab nichts Konkretes. Ergiebiger war die Aussage eines Zeugen, der schilderte, er sei vorher von einem der Angeklagten und einer weiteren Person bedroht worden. Der Zeuge solle aufhören, für die geschädigte Bordellbesitzerin zu arbeiten und erhielt eine Ohrfeige. Ebenso sei dem Ehemann der Geschädigten gedroht worden, dass dieser "beim ersten Mal Glück gehabt hätte, beim zweiten Mal jedoch kein Glück haben werde", so der Zeuge. Der Grund dafür soll das Bestreben der Rockergruppierung sein, die "Macht in ganz Gießen" zu haben, erzählte der 39-Jährige. Streitigkeiten regele man eben untereinander und manchmal mit Gewalt. Die Verhandlung wird fortgesetzt.