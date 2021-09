Brand in Leihgestern ging laut Polizei von Auto aus

Bei dem Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 000 Euro. Archivfoto: Weber

LINDEN - Die Polizei geht davon aus, dass der Wohnhausbrand in Leihgestern von einem Auto ausgegangen ist, das in der Garage stand. Es gehörte den 86 und 84 Jahre alten Eigentümern des Hauses. Dies teilte Polizeipressesprecher Guido Rehr auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Es habe sich um einen Wagen älterer Bauart mit Verbrennungsmotor gehandelt, erklärte Rehr. Das Auto sei sichergestellt worden und werde nun ausgiebig untersucht. Rehr vermutete, dass mit genauen Ergebnissen frühestens Mitte nächster Woche zu rechnen sei. Das Haus ist unbewohnbar, und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 000 Euro.

Die beiden Senioren waren zunächst wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte gestern auf Nachfrage Stadtbrandinspektor Dr. Alexander Weiß. Wo sie danach untergekommen sind, konnte er nicht sagen. Die Feuerwehr habe jedenfalls nichts organisieren müssen.

Er bestätigte, dass der Brand ursprünglich in der Garage des Hauses entstand, das wahrscheinlich in den 70er Jahren gebaut worden sei. Dach und Garage sind in der Konstruktion direkt verbunden, sodass sich der Brand unter der Dachhaut habe rasend schnell ausbreiten können. Normalerweise werde in einem solchen Fall die Dachhaut sofort geöffnet, damit heiße Rauchgase, die das Feuer weiter förderten, entweichen können. Doch dafür sei es bereits zu spät gewesen. Weiß sprach davon, dass der Einsatz seit 2019 der größte für die Lindener Wehren gewesen sei. Neben dem Ehepaar wohnte ein 45 Jahre alter Mieter, der unverletzt blieb, in einer Einliegerwohnung im Haus. Ein 54-jähriger Nachbar, der als erster versucht hatte, das Feuer zu löschen, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.