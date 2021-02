Brand in Lollar: Ursache noch ungeklärt

Ein Feuer im Kiesweg sorgte für einen Großeinsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei. Foto: Freiwillige Feuerwehr Lollar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOLLAR - Am Samstag gegen 7.35 Uhr haben Anwohner in Lollar einen Brand in einem in der Ortsmitte gelegenen Mehrfamilienwohnhaus entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Ein 64-jähriger Mann konnte nur noch tot aus seiner brennenden Wohnung geborgen werden.

Ob das Haus noch bewohnbar ist, wird geprüft. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten laut Lollars Stadtbrandinspektor Marco Kirchner bei Freunden oder Verwandten untergebracht werden. Die Brandursache und auch die Todesursache des Opfers sind derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Vor Ort war ein Großaufgebot von insgesamt 88 Einsatzkräften, darunter die Rettungswagen des DRK Mittelhessen und der Johanniter Unfallhilfe sowie Freiwillige Feuerwehren aus Lollar, Staufenberg, Allendorf/Lda., Wettenberg und der Berufsfeuerwehr Gießen. Im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Kiesweg war es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Auch Kreisbrandmeister Roland Kraus (Heuchelheim) und ein Baufachberater des Landkreises Gießen sowie Notfallseelsorger Hans-Theo Daum waren am Einsatzort. Die Aufräumarbeiten dauerten noch am Sonntag an. Kirchner betonte, dass sich bei diesem Einsatz die Ausbildungskonzepte bewährt hätten.