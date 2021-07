Brandstifter muss in psychiatrische Klinik

Archivfoto: dpa

FERNWALD - Ein 66-jähriger Senior, der einen Brand in Annerod verursacht haben soll, aber schuldunfähig ist, wurde von der Siebten Großen Strafkammer des Landgerichts Gießen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Annerod hatte nach Überzeugung der Strafkammer Anfang 2020 mehrere Brände gelegt.

Die Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Dr. Katrin Exler ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an, da der Senior sich in einer lang anhaltenden manischen Phase seiner bipolaren Störung befinde. Die Krankheitsgeschichte des 66-Jährigen begann bereits 2010. Der Rentner brach Ende 2019 seine Therapie eigenmächtig ab. Ab Dezember 2020 erlitt der Senior einen erneuten manischen Anfall, diesmal mit schwerem Verlauf, der bis heute andauere. "Er hielt seine eigenen Medikamente für schadhaft und dachte, dass seine Ehefrau ihn vergiften wolle", führt Exler in ihrer Begründung aus.

Zudem hätten die Bewohner des Hauses aufgrund der Wesensveränderungen des Seniors "berechtigte Sorgen und Ängste" gehabt. Der Senior habe die Brände während seiner manischen Episode gelegt und nahm die Verletzung von Hausbewohnern in Kauf. "Der 66-jährige habe bei der Befragung durch den Sachverständigen zudem eingeräumt, dass er morgens an den Mülltonnen und in der Waschküche gewesen sei. Er selbst beteuere aber, dass er nichts damit zutun gehabt hätte und verdächtigte seine getrenntlebende Ehefrau und den Hausmeister des Objekts. Dem folgte die Kammer nicht. "Die Kammer glaubt den Ausführungen des Beschuldigten nicht. Keine andere Person als der Beschuldigte kommt in Betracht", resümiert die Richterin. Der 66-Jährige hätte zudem Täterwissen gehabt, welches er nur erlangen konnte, wenn er aktiv beteiligt gewesen war.

Die Kammer sah den Tatbestand der versuchten Brandstiftung und Körperverletzung sowie dem tätlichen Angriff auf Hilfeleistende sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung als erwiesen an. Die Unterbringung erfolgt aufgrund der zeitlich andauernden Erkrankung und der weitreichenden bipolaren Störung. "Die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit ist gegeben, nachdem der Beschuldigte über 20 Menschen in Gefahr gebracht hatte", so Exler.