Brennstoffzellenbusse für Landkreis Gießen

Im Dezember 1999 wurde in Hamburg ein Bus mit Elektromotor in Betrieb genommen, dessen Strom auf elektrochemischem Wege mithilfe von Wasserstoff erzeugt wurde. Die Brennstoffzellen befanden sich auf dem Dach. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - "Fahma", die Tochtergesellschaft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), erhält Fördergeld zur Anschaffung von zwei Brennstoffzellenbussen. Um zusammen mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) und dem Landkreis Gießen Erfahrungen mit der neuen Technologie im Busverkehr zu sammeln, plant der RMV, zum Sommer 2022 zwei Busse mit Brennstoffzellentechnologie einzusetzen und deren Beschaffung über die "Fahma" Anfang 2021 europaweit auszuschreiben.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beziffert sich auf circa 1,4 Millionen Euro, wovon das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen über den Fördermittelgeber HA Hessen Agentur 416 000 Euro übernimmt, heißt es in einer RMV-Pressemitteilung. Dies entspricht etwa 40 Prozent der Mehrkosten im Vergleich zum Kauf vergleichbarer Dieselbusse. Betankt werden die Fahrzeuge an der öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle in Gießen, deren Errichtung sich gegenwärtig in Planung befindet.

"Uns ist es wichtig, dass auch Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum die Möglichkeit haben, alternative Antriebe in der Praxis zu erproben und erste Erfahrungen zu sammeln. Darum fördern wir die Anschaffung der zwei Brennstoffzellenbusse", sagte Staatssekretär Jens Deutschendorf laut der Pressemitteilung. "Der Verkehr muss klimafreundlicher werden, ob in der Stadt oder auf dem Land: Darum begrüße ich die Initiative des RMV, des Landkreises Gießen und deren Kooperationspartner."

"Mit Wasserstoff betriebene Busse erreichen deutlich höhere Reichweiten als gegenwärtige Batterie-Buslösungen und eignen sich damit ideal für den Einsatz im Regionalverkehr. Lokal verursachen sie keine CO 2 -Emissionen und tragen so dazu bei, den durch öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verursachten CO 2 -Ausstoß auf unseren Straßen zu verringern", erklärte Anita Schneider, Landrätin und Mitglied im RMV-Aufsichtsrat. "Wir freuen uns mit den Bürgern sowie Verkehrsunternehmen unserer Region, dass wir hier über die nächsten zehn Jahre gemeinsam mit dem RMV eine Zukunftstechnologie testen und einen Beitrag für einen noch klimafreundlicheren ÖPNV leisten."

"Vielversprechend"

"Schon seit einigen Jahren hat sich die Brennstoffzellentechnologie als vielversprechend für den Einsatz im ÖPNV erwiesen. Auch im RMV-Gebiet sind seit vergangenem Jahr mit Wasserstoff betriebene Busse im regulären Linienbetrieb im Einsatz", erläuterte RMV-Geschäftsführer Professor Knut Ringat. "Mit dem Kauf der Busse wollen wir weitere Erfahrungen mit der Wasserstofftechnologie sammeln und gehen einen weiteren Schritt in Richtung einer Mobilität ohne Schadstoffe. Ich freue mich, dass uns das Land bei den Investitionskosten unterstützt."

Die von der "Fahma" beigestellten Brennstoffzellenbusse werden zwischen Sommer 2022 und Ende 2024 in einer ersten Phase auf verschiedenen regionalen Linien des RMV beziehungsweise der VGO im Landkreis Gießen zum Einsatz kommen. Der Landkreis übernimmt hierfür die Kosten der Fahrzeugbereitstellung.

Ab Ende 2024 ist der Einsatz dann in einem im Wettbewerb vergebenen regionalen RMV-Linienbündel des Landkreises geplant. Die Verkehrsleistung wird voraussichtlich im Jahr 2023 ausgeschrieben, heißt es abschließend.