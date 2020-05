Briefmarke für die "Amigos"

Karl-Heinz (l.) und Bernd Ulrich freuen sich über die eigene Briefmarke zum Bühnenjubiläum. Foto: Deutsche Post/Bernd Georg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villingen (ija). Eigentlich wollten die beiden Brüder in wenigen Wochen ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Riesenfest in der Alsfelder Hessenhalle gemeinsam mit ihren Fans feiern. Doch das Coronavirus machte dem populären Schlager-Duo "Die Amigos" einen Strich durch die Rechnung. Grund zur Freude haben die beiden dennoch. Denn ab sofort sind sie auf einer eigenen Briefmarke verewigt. "Für uns ist das eine riesengroße Ehre", erzählt Bernd Ulrich. "Wir waren ganz überrascht, als die Anfrage kam."

Auszeichnungen haben die beiden Brüder schon viele bekommen. Sei es den Musikpreis "Echo" oder diverse Gold- und Platinschallplatten. Doch noch nie eine eigene Briefmarke. "Das ist schon etwas ganz Besonderes", findet auch Bruder Karl-Heinz.

Die Deutsche Post hat den beiden Musikern anlässlich ihres Bühnenjubiläums 1000 Marken im Wert von jeweils 80 Cent gewidmet. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Sonderbriefmarke. Die kann nur über das Finanzministerium herausgegeben werden.

Am Donnerstag wurden die Briefmarken bei den Brüdern in Villingen überreicht. Coronabedingt im Freien. Bislang plant die Post keinen Verkauf.

Die "Amigos" gehören zu den erfolgreichsten Schlagersängern des Landes, sind eine ganz eigene Marke. Was machen sie nun mit den 1000 Briefmarken? Einen Teil wollen die beiden an gute Freunde und Bekannte verschenken, verrät Karl-Heinz Ulrich. Die anderen sollen für einen guten Zweck versteigert werden.

Die Briefmarke zeigt das Cover des aktuellen "Amigos"-Albums "50 Jahre: Unsere Schlager von damals". Wie schon ihre zehn Alben zuvor hatte es auch dieses wieder auf Anhieb an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Die Idee zu der Briefmarke entstand eher zufällig. Auf einer Karnevalsveranstaltung in Bellersheim. Heinz Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der Deutschen Post, und Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch saßen nebeneinander, unterhielten sich. Heraus kam eine Briefmarke. Die "Amigos" waren von der Idee begeistert und konnten bei der Gestaltung mitwirken.

Nun hielten sie die Marken in ihren Händen. So richtig fassen können die beiden es noch nicht. "So eine eigene Gezackte hatten wir noch nicht", sagt Karl-Heinz Ulrich und lacht dabei. Gerade in Zeiten der Corona-Krise sei dies ein schöner Moment. Die derzeitigen Einschränkungen machen auch den "Amigos" zu schaffen. "Es ist eine Katastrophe, alle Konzerte sind abgesagt." Doch das Schlagerduo zeigt sich optimistisch. Sobald das möglich ist, wollen sie wieder auftreten. "Mit Vollgas", verspricht Bernd Ulrich.