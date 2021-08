Brummifahrer auf der Suche nach dem Parkplatz

Auf den Parkplätzen am "Silbersee" bei Wettenberg ein gewohntes Bild: Lkw parken in zweiter Reihe, weil die Stellplätze nicht ausreichen. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Problem ist bekannt: An Hessens Autobahnen fehlen Lkw-Parkplätze. Deshalb sind viele Brummifahrer - wenn sie die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen einhalten - dazu gezwungen, im Halteverbot, in zweiter Reihe oder gar auf dem Standstreifen zu parken. Gerade in der Nacht ist dies aufgrund der Dunkelheit ein großer Gefahrenpunkt auch für Pkw-Fahrer. Wie sieht die aktuelle Lage auf den Rastplätzen im Landkreis Gießen aus? Dieser Frage ging der Kreisverband Mittelhessen des Auto Clubs Europa (ACE) während eines Lkw-Park- und Rastplatz-Checks nach. Dabei ging es nicht nur um die Parksituation, sondern auch um die sanitären Anlagen und den allgemeinen Zustand der Park- und Rastplätze.

"Schüttelerlebnis"

Gerd Wegel aus Frankenbach, der ACE-Kreisvorsitzende Mittelhessen, kennt die Situation der Brummifahrer bestens, war er doch selbst über drei Jahrzehnte auf den Autobahnen Europas unterwegs. Er traf sich mit dem hessischen ACE-Regionalbeauftragten Jens Womelsdorf (Marburg) auf dem Parkplatz Pfaffenpfad an der A 45 in der Gemarkung Lützellinden und bekam bereits bei der Einfahrt in den Parkplatz ein "Schüttelerlebnis". Die Straßendecke ist in einem heruntergekommenen Zustand, die Parkplätze sind in einer Reihe angeordnet und für Lkw nur unter erschwerten Rangierbedingungen überhaupt erreichbar. Eine hintere Parkreihe ist ausnahmslos für Pkw vorgesehen. Gerade mal acht 42-Tonner finden Platz und der Parkplatz ist bereits voll belegt - so die Situation um 20 Uhr. Die Männer vom ACE beklagen neben dem schlechten Straßenbelag auch fehlende Toiletten und Beleuchtung.

"Laut einer Auskunft des Verkehrsministeriums von 2018 fehlen in Hessen 2000 Lkw-Stellplätze. Hessen steht als Transitland bei diesem Thema unter einem besonderen Fokus. Der ACE Mittelhessen will die Ferienzeit nutzen, um die Situation mit Hinblick auf den Urlaubsverkehr und zusätzlichen Stellplatzbedarf durch Wohnmobile zu betrachten", erläuterte Womelsdorf.

Fotos Auf den Parkplätzen am "Silbersee" bei Wettenberg ein gewohntes Bild: Lkw parken in zweiter Reihe, weil die Stellplätze nicht ausreichen. Foto: Wißner Jens Womelsdorf (l.) und Gerd Wegel vom ACE informierten sich auf drei heimischen Autobahnparkplätzen. Foto: Wißner 2

Das Dilemma der Lkw-Fahrer ist bei der Landesregierung, der Polizei und der seit Anfang des Jahres zuständigen Autobahn GmbH des Bundes bekannt. Die Brummifahrer sind gesetzlich zu Ruhepausen verpflichtet. Nach viereinhalbstündiger Fahrt ist eine 45-minütige und nach weiteren viereinhalb Stunden eine neunstündige Pause vorgeschrieben. Dokumentiert wird dies alles auf einem digitalen Tachograf, der seit fünf Jahren in allen EU-Ländern für alle gewerblich genutzten Fahrzeuge, die über 3,5 Tonnen wiegen oder mehr als neun Sitzplätze für Fahrgäste aufweisen, Pflicht ist. Das Gerät soll nicht nur die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers erfassen, sondern auch die gefahrenen Kilometer sowie Ruhepausen - die sogenannten Lenkzeitunterbrechungen.

Der Staat bekomme neben der Lkw-Steuer auch Mautgebühren, die Kraftstoffsteuer sowie die Parkgebühren auf Rasthöfen von der Logistikbranche. "Doch der Staat tut nichts für die Lkw-Fahrer. Es wäre ein leichtes, weitere Parkplätze zu schaffen. Die Flächen sind vorhanden, oftmals fehlen nur Markierungen", beklagte der Kreisvorsitzende.

Weiter geht es zum Parkplatz Silbersee an der A 480 bei Wettenberg. Um 20.45 Uhr sind Süd- und Nordseite bereits voll belegt. 65 Fahrzeuge zählen die ACE-Kontrolleure. Zwar gibt es eine Toilette/Pissoir, allerdings lässt der Zustand sehr zu wünschen übrig. Duschen hingegen sind Fehlanzeige. Vor dem Hintergrund, dass die Autobahn GmbH des Bundes darauf verweist, dass "die Erweiterung der Parkplätze und der Ausbau zu WC-Anlagen eine aufwändige Planung und Baurechtsschaffung erfordert" und deshalb alles etwas länger dauert, sind sich Wegel und Womelsdorf einig, dass durch Markierungen bereits auf jener Spur direkt an der A 480 ein Parkstreifen ganz einfach geschaffen werden könnte.

Ein ohne Kennzeichen abgestellter Pkw-Anhänger mit gebrochener Achse und einem mit einem Arbeitsschuh festgestellten Reifen erheitert das Duo. "Der steht noch lange da", meinten sie. Dadurch wird aber ein Parkplatz blockiert.

Drei Euro für eine Dusche

Weiter geht es zur Raststätte Reinhardshain an der A 5. Wegels Reaktion auf die Situation um 21.10 Uhr: "Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht." Geparkt wird zu diesem Zeitpunkt bereits in zwei Reihen und in der Zufahrt von der Bersröder Straße (L 3357) stehen drei 42-Tonner. 95 Parkplätze stehen zur Verfügung; zehn Lkw parken in Ein- und Ausfahrt der Raststätte, 60 verteilen sich. Ab 20 Uhr dürfen die Brummis auch die Busparkplätze nutzen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Beleuchtung gerade im Lkw-Parkbereich lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Toiletten sind vorhanden, deren Nutzung 70 Cent kosten. Für eine Dusche werden drei Euro fällig.

Auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Gießen sieht es nicht anders aus. Auch hier ist der Parkplatz voll belegt, stehen drei Brummis mit Warnblinker auf der Auffahrtspur zur A 5. "Das alles ist kein Zustand. Es zeigt sich, dass die Ausbaubemühungen nicht ausreichend sind. Der ACE fordert einen weiteren Parkplatzausbau. Aber oftmals reichen zur Entschärfung der prekären Situation Markierungen weiterer Parkplätze aus", lautete das Fazit des ACE-Duos.