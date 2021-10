Brustkrebs: Jährlich 70 000 neue Fälle

Allen gesunden, beschwerdefreien Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wird alle zwei Jahre eine Mammografie angeboten. Archivfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts erkranken jedes Jahr rund 70 000 Frauen und 750 Männer neu an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebsart und auch die häufigste Todesursache bei Frauen zwischen 39 und 58 Jahren. Aus Anlass des Brustkrebsmonats Oktober informiert Dr. Samer El-Safadi, Leitender Oberarzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Klinik Lich, in einer Pressemitteilung über Hintergründe und Behandlungsmethoden. "Entscheidend ist eine möglichst frühzeitige Entdeckung von Veränderungen in der Brust."

Die Brustdrüse, auch Mamma genannt, besteht aus Drüsengewebe, Fettgewebe und umgebendem Bindegewebe. Jedes dieser Gewebe kann sich im Laufe der Zeit verändern, was dann verschiedene Symptome und Beschwerden hervorrufen kann. Dank verbesserter Mammografie- und Ultraschallgeräte sowie verfeinerter Techniken zur Gewebeentnahme (Biopsie) gelingt es zunehmend besser, auffällige Befunde in der Brust sehr früh zu entdecken.

Eine Früherkennungsuntersuchung der Brust ist ab dem 30. Lebensjahr jährlich möglich. Der Arzt tastet die Brust ab und erklärt der Frau, wie die Selbstuntersuchung funktioniert. Darüber hinaus wird im Rahmen eines bundesweiten Programms allen gesunden, beschwerdefreien Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre eine Mammografie (Röntgenuntersuchung) angeboten.

"Empfehlenswert ist eine Selbstuntersuchung der Brust einmal pro Monat in der ersten Zyklusphase", erklärt El-Safadi. In einem Kurzvideo auf dem Instagram-Account der Klinik unter @humansofasklepios gibt er Tipps und Anweisungen zur Selbstuntersuchung. Nach wie vor entdecken circa 60 bis 80 Prozent der Frauen ihren Brustkrebsknoten selbst und lassen dies in einer gynäkologischen Praxis abklären. Die Ursachen sind bei fünf Prozent Veränderungen im Genmaterial (erblicher Brustkrebs), sonst handelt es sich um einen sporadisch entstandenen Brustkrebs.

Die Therapie stützt sich auf drei Säulen: Die Operation, die Bestrahlung und die Behandlung mit Medikamenten, zum Beispiel Chemo-, Hormon- oder die Therapie mit Antikörpern.

"Die Operation ist dabei die zentrale Säule", erläutert El-Safadi. Beim Erhalt der Brust, wie heute in den meisten Fällen möglich, folgt in der Regel die Strahlentherapie, ergänzt oft durch Medikamente. Zunehmend werden die verschiedenen Therapieformen aber auf die Situation jeder einzelnen Patientin angepasst, heißt es abschließend.