Bundesfinanzminister verspricht mehr Geld

Aus dem Willy-Brandt-Haus zugeschaltet diskutierte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine Stunde lang mit Felix Döring und dessen Gästen.

KREIS GIESSEN - Felix Döring ist um die Aufgabe nicht zu beneiden, die vor ihm liegt. Der Lehrer will für die SPD CDU-Kanzleramtschef Helge Braun das Direktmandat im Wahlkreis abjagen. Und das in Zeiten, in denen seine Partei außerhalb von Rheinland-Pfalz selten Grund zum Feiern hat. Da ist es sicherlich hilfreich, Unterstützung von einem politischen Schwergewicht wie Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu bekommen. Eine Stunde lang beantwortete er die Fragen der von Döring eingeladenen sieben Gäste - Corona-bedingt via Live-Schalte aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Beim "Zukunftsgespräch" der SPD stand naturgemäß die wenig erquickliche Gegenwart im Zeichen der Covid-19-Pandemie im Mittelpunkt der Fragen. Das Spektrum der per Video Zugeschalteten reichte vom Gastronomen in fünfter Generation, der angesichts des anhaltenden Lockdowns um seine Existenz bangt, über den Krankenpfleger, der sich statt Beifall und Einmal-Bonus eine bessere Bezahlung wünscht, bis zum "Fridays for Future"-Aktivisten, der sich ums Klima sorgt. Ihnen allen versprach Scholz vor allem eines: mehr Geld.

Wobei die finanziell größte Herausforderung - der Umbau der Industrienation Deutschland von fossiler Energieerzeugung zu einer CO 2 -freien-Produktion - die Bürger laut Scholz am wenigsten zur Kasse bitten dürfte. Die Industrie würde von sich aus Milliarden in diesen Umbau investieren. Da gehe man in eine gemeinsame Richtung, die man nur an der einen oder anderen Stelle gesetzlich vorgeben müsse.

Auch für Manfred Lotz, der seit drei Jahrzehnten für die Reaktivierung der Lumdatalbahn kämpft, und sich über Verzögerungen beschwerte, die die Kosten der Reaktivierung unnötig in die Höhe treiben würden, hatte der Herr der Kassen tröstende Kunde. Nachdem der Staat seit Jahrzehnten Jahr für Jahr nur 333 Millionen Euro für das Schienennetz ausgegeben habe, werde diese Summe jetzt auf eine Milliarde Euro im Jahr und ab 2025 sogar auf zwei Milliarden Euro erhöht.

Maurice Zach-Zach, der eine Gießener Traditionsgaststätte nebst angeschlossener Metzgerei in fünfter Generation führt, wäre schon mit weniger zufrieden, um seinen "Hawwerkasten" über die Runden zu bringen. Von den Corona-Hilfen sei bei ihm bislang noch nichts angekommen. Ihm versprach Scholz eine individuelle Prüfung seines Falls. Zudem sei er sicher, "dass wir bis zum Sommer zehn Millionen Impfdosen im Monat haben werden", und dann auch wieder die Gastronomie öffnen könne. Wann dieser Sommer denn beginnen und den langen Winter des Missvergnügens ablösen wird, ließ der Kanzlerkandidat freilich offen.

DGB-Geschäftsführer Matthias Körner erinnerte an das Schicksal des Unternehmens RHI Magnesita in Mainzlar, wo 130 Angestellte bei der "Schamott" vor dem Jobverlust stünden. Scholz erinnerte da an sein Leben vor der Politik. Als Rechtsanwalt habe er an Sozialplänen und Interessenausgleichen gearbeitet. Er versprach Körner mehr Geld für Transfergesellschaften, die Menschen, die ihren Job verlieren, auf neue Aufgaben vorbereiten sollen. Angesichts einer Welt, "in der man nicht vor Veränderungen geschützt ist" und des "langen Berufslebens, das wir alle haben werden", sollte jeder Arbeitnehmer das Recht haben, noch einmal einen ganz anderen Beruf zu erlernen.

Als Körner das Betriebsrätestärkungsgesetz ansprach, sagte Scholz, dass dessen Intention sei, Arbeitnehmer in der Phase einer Betriebsratsneugründung besser vor Sanktionen seitens des Arbeitgebers zu schützen. Leider stehe bei diesem Thema aber die Union auf der Bremse.

Anja Fehrenbach und Sang-Min Park schilderten als Sprecher des Schulelternbeirats der Gießener Ostschule die großen Zukunftssorgen ihrer Kinder, angesichts der Corona-Krise schlechte Startchancen ins Berufsleben zu haben. Scholz bedauerte, dass der Bund aufgrund der Verfassung nur wenig tun könne - Bildung sei Ländersache. Er kündigte aber an, durch die Finanzierung von Nachhilfe oder "Summer-Schools" die Schüler zu unterstützen.

Nachdem Scholz sich etwas früher als geplant verabschieden musste, weil dringende Regierungsgeschäfte warteten, führte Lehrer Felix Döring noch einen Dialog mit seinem Schüler Junis Poos. Was den Zuspruch für die SPD in dessen Generation angehe, sei noch Luft nach oben. Was könne die SPD vor Ort tun, um das zu ändern? "Klare Konzepte vorlegen", antwortete der "Fridays for Future"-Aktivist. "Dann haben wir als SPD auch eine Chance?" "Ich geh' mal davon aus".