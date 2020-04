Bundesstraße 276 bei Laubach: Polizei will am Wochenende kontrollieren

Nach den zwei tödlichen Motorradunfällen will die Polizei am Wochenende auf der B 276 verstärkt kontrollieren. Archivfoto: atb

Kreis Giessen (red). Die Saison für Motorradfahrer ist erst wenige Wochen alt, da haben sich bereits zwei schwere Unfälle auf der Bundesstraße 276 bei Laubach ereignet. Zwei Motorradfahrer im Alter von 22 und 58 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Die Strecke ist seit langer Zeit berüchtigt. Die Polizei kündigt in einer Pressemitteilung verstärkte Kontrollen und ein "konsequentes Vorgehen gegen Verkehrsrowdys" an.

"Wir wissen, dass sich ein Großteil der Motorradfahrer an die Regeln hält und die Gefahren richtig einschätzt. 2019 gab es auf der B 276 18 schwere Verkehrsunfälle, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Dabei kamen drei Personen ums Leben. 13 Personen wurden verletzt. Wir wollen die Motorradfahrer für ein angemessenes defensives Fahrverhalten sensibilisieren, aber auch gegen Uneinsichtige konsequent vorgehen", erklkärte Polizeipräsident Bernd Paul.

Die Unfallstatistik für die rund acht Kilometer lange Strecke zwischen Laubach und der Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis spreche eine deutliche Sprache. Der große Teil der Unfälle gehe auf das Konto der Motorradfahrer, so die Polizei. Hauptursachen seien die zu hohe Geschwindigkeit und das Abkommen von der Straße.

Die Polizei will am Wochenende mit "massiven Geschwindigkeitskontrollen, technischen Fahrzeugüberprüfungen und Gesprächen auf die Gefahren und Grenzen, die überschritten werden können, hinweisen". Die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes und der Polizeistation Grünberg schauen dabei insbesondere an den "Hotspots" der kurvenreichen Strecke nach dem Rechten. Zum Einsatz sollen dabei auch die Videokräder der mittelhessischen Polizei kommen. Diese Motorräder haben entsprechende Technik an Bord und zeichnen das Fehlverhalten beweisgesichert auf.

Die Corona-Verordnungen greifen auch bei Bikern. Man darf sich nur mit einer weiteren nicht im eigenen Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushaltes treffen. Wichtig ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter. Zuletzt hatte es Hinweise und Beschwerden darüber gegeben, dass sich einige Motorradfahrer an Parkplätzen und Zufahrten entlang der B 276 treffen und sich nicht an die Abstandsregelungen halten. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, auf solche Treffen zu verzichten und keine Pausen an den Hotspots einzulegen. Sollten sich Kradfahrer nicht an diese Vorgaben halten und uneinsichtig reagieren, so können ein Platzverweis und eine Anzeige folgen.