Bundesstraße 276 zwischen Laubach und Kreisgrenze voll gesperrt

Kreis Giessen (red). Auf der Bundesstraße 276 zwischen Laubach und der Kreisgrenze in Richtung Schotten wird in allen markanten Kurven eine durchgezogene Mittellinie aufgebracht. Diese neuen Markierungen und weitere Punkte (unter anderem neue Geschwindigkeitsreduzierungen und die Montage weiterer Schutzplanken inklusive Unterfahrschutz für Motorradfahrer) haben das Ziel, Unfallschwerpunkte zu entschärfen und die Strecke sicherer zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung von Hessen Mobil.

Mit den durchgezogenen Mittelmarkierungen in den Kurven gilt dort Überholverbot. Zudem soll dies die gefahrenen Geschwindigkeiten weiter reduzieren. Diese durchgehende Mittellinie dient darüber hinaus als zusätzliche Orientierung, auch in den Kurven auf der "eigenen" Fahrbahnhälfte zu bleiben. Parallel wird zudem die bestehende Markierung auf dem gesamten Streckenabschnitt erneuert.

Aufgrund der bei den Markierungsarbeiten benötigten Sicherheitsabstände muss die B 276 zwischen Laubach und der Landkreisgrenze in Richtung Schotten während dieser Arbeiten voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten werden dabei in zwei Abschnitte aufgeteilt.

Begonnen wird am Dienstag, 21. Juli, auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig zur K 191 Richtung Einartshausen und der Kreuzung K 141 Richtung Freienseen/K 190 Richtung Gonterskirchen. Bis voraussichtlich zum Sonntag, 26. Juli, bleibt dieser Streckenabschnitt gesperrt. Der Verkehr wird über die L 3167 und die L 3139 über Freienseen, Altenhain und Götzen umgeleitet. Aus Richtung Schotten kommend bleibt die B 276 bis zum Oberwaider Hof für Anlieger befahrbar.

Im direkten Anschluss von voraussichtlich Montag, 27. Juli, bis Samstag, 1. August, wird der Streckenbereich zwischen Laubach und der Kreuzung K 141 Richtung Freienseen/K 190 Richtung Gonterskirchen gesperrt. In dieser Zeit wird der Verkehr auf der B 276 und der K 141 (Richtung Freienseen) umgeleitet.