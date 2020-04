Bundestagsabgeordneter Nouripour spricht als Gastredner bei Grünen-Online-Veranstaltung

Omid Nouripour. (Archivfoto: dpa)

KREIS - (ee). Das gab es bisher auch noch nicht bei den heimischen Grünen: eine Online-Veranstaltung zu einem aktuellen Thema. Doch in Zeiten von Corona ist es die einzige Möglichkeit, um mit mehreren Teilnehmern in Kontakt zu treten. Als Moderator fungierte Vorstandsmitglied Alexander Wright (Gießen). Gastredner war Omid Nouripour, der zum Thema „Die Pandemie und die internationale Politik“ sprach und auch anschließend zur Diskussion zur Verfügung stand. Der Sprecher für Außenpolitik in der Grünen Bundestagsfraktion stellte dabei Themen, die nicht tagesaktuell beobachtet werden, in den Mittelpunkt.

Bürgerrechte

„Ganz vieles wird nach dieser Pandemie nicht mehr sein wie vorher. Es ist nicht absehbar, wie die Welt danach aussehen wird“, so Nouripour. Wichtig sei jedoch: Alles was vorher schiefgelaufen ist, multipliziere sich nun und werde durch die Pandemie beschleunigt. Die „diktatorischen Verhältnisse“, die nur darauf drängten, Bürgerrechte weiter einzuschränken, zeigten dies bereits. Weißrussland sei das einzige europäische Land, in dem es keine Einschränkungen gibt, aber einen Diktator. Dieser habe veranlasst, dass jeder, der über die Pandemie oder Schutzmaßnahmen rede, unter Strafe gestellt wird. „Die haben volle Fußballstadien, aber kaum Statistiken, die die aktuelle Situation abbildeten. In Turkmenistan sei es noch verheerender, so der Grünen-Politiker: „Wer dort das Wort Corona nur erwähnt, dem droht eine Strafe von fünf Jahren aufwärts.“

Bedenklich seien auch Autokratien, die versuchen, Demokratie auszuhebeln, wie etwa in Ungarn. Dies sei ein besorgniserregender Trend, den Nouripour auch in Ländern wie der Ukraine, Brasilien und Israel beobachte.

Eine absolute Katastrophe seien aktuell die humanitären Hilfen, welche jedoch auch ohne Corona abgenommen hätten, weil Gelder nicht mehr fließen. Es sei höchst dramatisch, was sich hier abspiele. Deshalb plädiere er dafür, einen Forderungskatalog für humanitäre Notlagen aufzustellen. Hier müsse die Bundesregierung zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen, um in Ländern wie Jemen, Südsudan und Syrien Hilfe zu leisten.

Ein weiteres Thema sprach der Bundestagsabgeordnete mit dem „Corona bassierten Rassismus“ an. Weltweit sei ein Anstieg rassistischer Übergriffe an Menschen, die asiatisch aussehen, zu beobachten. Auch in den Nachbarländern brodele es. So vermissten Menschen in Italien, Spanien und auf den griechischen Inseln fehlende Europäische Solidarität. Es sei schon bizarr, wenn die SPD „Coronabonds“ möchte und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu „Nein“ sage. Hier sei es nun auch die Aufgabe seiner Partei, im nächsten Plenum darauf hinzuweisen, dass, sollten bestimmte Hilfen nicht kommen, die Stimmung in einigen Ländern gegenüber Deutschland und der EU kippen könnte. Ein Thema, das bei der anschließenden Diskussion Hiltrud Hofmann (Pohlheim) aufgriff.

Heftige Kritik gab es auch in Richtung des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD), der noch nicht einmal seinen Amtskollegen in der Frankfurter Partnerstadt Mailand angerufen habe, während Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) um Spenden für die Partnerstadt Brescia in der Lombardei warb und seinen dortigen Amtskollegen auch kontaktiert habe.

„Es ist offensichtlich, dass jetzt sehr viel Geld bereitgestellt werden muß“, so der Referent. Bei den Konjunkturprogrammen müsse dennoch darauf geachtet werden, den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Zusammen mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Kathrin Schleenbecker appellierte er an die Teilnehmer, antidemokratisches Verhalten zu melden, damit dies auf Landes- und Bundesebene erörtert werden könne. Wachsamkeit bleibe notwendig.

„Antidemokratisch“

In diesen schwierigen Zeiten sei antidemokratisches Verhalten auch in den eigenen Kommunen auszumachen und zu unterbinden. Antidemokratisches Verhalten führte Hofmann an, indem sie auf den Versuch verwies, dass in Pohlheim im Haupt- und Finanzausschuss wiederkehrende Straßenbeiträge beschlossen werden sollten. Der Bürgermeister hätte dies mit den wegbrechenden Einnahmen begründet. Erst nach Widerspruch und Klageandrohung der FDP wurde das Thema von der Tagesordnung genommen. Die aktuellen Maßnahmen und Vorgehensweise der Bundesregierung lobte Nouripour und plädierte dafür, Lockerungen grundsätzlich immer anzustreben, diese aber auch mit Bedingungen zu verknüpfen. Es dürfe jedoch auch nicht passieren jetzt etwa aufmachen und in sechs Wochen wieder zuzumachen. „Das wäre eine Katastrophe und ein Staatsversagen“. Archivfoto: dpa