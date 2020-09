Bundestagswahl: Dr. Hermann Otto Solms kandidiert nicht

Dr. Hermann Otto Solms (FDP) kandidiert nicht erneut für den Bundestag. Als seinen Nachfolger schlug er Dennis Pucher vor. Dies gab er bei der FDP-Wahlkreisversammlung bekannt. Foto: Wißner

Lich (ee). Dr. Hermann Otto Solms stellte sich am heutigen Samstag bei der FDP-Wahlkreisversammlung für den Wahlkreis 173 (Gießen/Vogelsberg) im Bürgerhaus Lich nicht mehr einer erneuten Kandidatur. So ging eine eindrucksvolle Ära zu Ende.

Dies hatte Solms auch so bereits bei seiner letzten Kandidatur 2016 angekündigt. Solms hat nach eigenen Ausführungen zwölf Mal für den Bundestag kandiert, davon zehnmal erfolgreich und ist aktuell Alterspräsident des Deutschen Bundestags. Diesem gehörte er von 1980 bis 2013 und wieder seit 2017 an. Seine nun im kommenden Jahr endende letzte Legislaturperiode wollte der 79-Jährige auch als Ermutigung für ältere Menschen verstanden wissen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Als Direktkandidat hatte er im Wahlkreis 173 immerhin 7,7 Prozent der Stimmen erreicht und zog über die hessische Landesliste in den Bundestag ein. Hier war er von 1985 bis 1991 stellvertretender und von 1991 bis 1998 Fraktionsvorsitzender der FDP sowie von 1998 bis 2013 Vizepräsident des Bundestags.

Nach der heutigen Entscheidung scheidet Solms nun im kommenden Jahr aus dem Bundestag nach insgesamt 37 Jahren aus, was nach dem amtierenden und zwei Jahre jüngeren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) die zweitlängste Abgeordnetenzeit bedeutet.

Solms war es auch, der den Gießener FDP Kreisvorsitzenden Dennis Pucher (Lich) als seinen Nachfolger vorschlug. Die Versammlungsleitung bei der Wahlkreisversammlung oblag dem hessischen FDP-Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Moritz Promny (Michelstadt). Und dieser konnte ein eindrucksvolles Nominierungsergebnis mitteilen, wurde Pucher doch mit 97,96 Prozent gewählt.