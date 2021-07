Bundesverdienstkreuz für CDU-Kreisstagschef

Claus Spandau wurde für seine Verdienste von Ministerpräsident Volker Bouffier gewürdigt. Foto: : Hessische Staatskanzlei/Ralf Riehl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH - Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit Claus Spandau eine herausragende Persönlichkeit aus dem Landkreis Gießen geehrt. Er überreichte dem ehemaligen Laubacher Bürgermeister und heutigem CDU-Kreistagsvorsitzenden den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. "Es ist mir eine besondere Freude am heutigen Tag, Menschen aus meiner Heimat zu ehren. Sie alle haben sich für die Demokratie und Gesellschaft in unserem Land auf besondere Weise stark gemacht", erklärte der Hessische Ministerpräsident heute im Biebricher Schloss.

Die Stadt Laubach liegt unmittelbar am Rande des Naturparks Vulkanregion Vogelsberg. Hier war Claus Spandau bis zum Jahr 2009 hauptamtlicher Bürgermeister. Die Natur war und ist ihm in seinem aktiven politischen Leben ein wichtiges Anliegen. So engagierte er sich als Mitglied im Landesforstausschuss Hessen beim Hessischen Umweltministerium von 1995 bis 2009 für die Hege und Pflege der Wälder. Und auch als Mitglied im Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) wirkte er im gemeinsamen Forstausschuss der kommunalen Spitzenverbände in Deutschland. Er war in dieser Zeit außerdem Mitglied im Deutschen Forstwirtschaftsrat. Der CDU-Politiker wirkte darüber hinaus in diversen kommunalpolitischen Gremien. Seit 1993 ist Spandau Mitglied im Kreistag des Landkreises Gießen, seit 2009 bis zur Kommunalwahl führte seine Fraktion als dessen Vorsitzender an. Seitdem hat er sich in diversen Ausschüssen und kommunalpolitischen Gremien ehrenamtlich engagiert. "Ich kenne Claus Spandau als einen erfahrenen Politiker, der sich mit Leidenschaft für seine Heimat einsetzt. Fast zwei Jahrzehnte war er als Bürgermeister von Laubach hauptamtlich in Verantwortung. Über viele Jahre begleitet er die Kommunalpolitik im Landkreis Gießen und hat mit seinem umfassenden Wissen und seiner Erfahrung Bedeutendes für die Region geleistet", erklärte der Regierungschef. Der Hessische Ministerpräsident würdigte Claus Spandau heute mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.