Bürger aus Landkreis Gießen spenden 5000 Euro für indische Partner

KREIS GIESSEN - Die Bitte aus Indien erreichte die evangelischen Christen im Gießener Land vor etwa drei Wochen - und sie haben schnell und freigiebig reagiert. Nach einem entsprechenden Aufruf Ende Mai hat der Partnerschaftsausschuss Krishna-Godavari nun 5000 Euro aus eingegangenen Spenden an die Partnerkirche am Golf von Bengalen überwiesen. Darauf weisen die evangelischen Dekanate Grünberg, Hungen und Kirchberg in einer Pressemitteilung hin.

Die zweite Welle der Pandemie grassiert weiterhin auf hohem Niveau in Indien und habe bisher schon über 300 000 Todesopfer gekostet. Nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung seien bisher voll geimpft, unter den Kastenlosen und Armen deutlich weniger. Und die Corona-Pandemie treffe diese vor allem durch Wegfall ihrer Tagelöhner-Jobs. Vor diesem Hintergrund hatte die Diözese Krishna Godavari - seit 1983 mit den Dekanaten verbunden - ein "Corona-Hilfsprojekt II" entworfen und von den deutschen Partnern dafür 16 665 Euro erbeten. Zusammen mit 11 665 Euro aus Ökumene-Mitteln der hessischen Landeskirche wird das Projekt nun von Deutschland aus finanziert.

Dafür wurden beziehungsweise werden unter anderem 500 Atemmessgeräte, 450 Luftzerstäuber, 200 Flaschen Desinfektionsmittel, 2000 Schutzmasken, aber auch 400 zehn-Kilo-Pakete Reis (vor allem für die Menschen ohne aktuelles Einkommen) angeschafft. Besonders bedankt sich Bischof Dr. George Cornelious aber im Blick auf die Finanzierung zweier mobiler Sauerstoffgeräte: Sie werden mit einem Kleinbus der Diözese zu den Kranken vor Ort gefahren oder zu zwei kirchlichen Schulen, die zu Test- und Behandlungszentren umfunktioniert sind.

Im Gießener Land waren etwa 2400 Euro von Einzelspendern, 850 Euro von der evangelischen Kirchengemeinde Lollar und 1500 Euro vom Dekanat Kirchberg beigetragen worden. Der Partnerschaftsausschuss schließt sich dem Dank aus Indien an und freut sich über weitere Spenden auf das Konto "Corona-Hilfe 2021 Krishna-Godavari" des evangelischen Dekanat Hungen mit der Iban DE11 5139 0000 0081 1197 16.