Bürgerhaussanierung in Lich ist "eine Katastrophe"

LichMuss das Licher Bürgerhaus abgerissen werden? Wann öffnet es wieder? Provokante Fragen dazu stellt der CDU-Stadtverband um Gregor Gorecki nicht von ungefähr. Der TV Lich nutzte die Halle kräftig, die seit Frühjahr 2019 geschlossen ist und saniert wird. Dass die Licher nach eineinhalb Jahren wissen wollen, wie es mit dem Bürgerhaus bestellt ist, dürfte damit klar sein. In den vergangenen Monaten sei an Baumaßnahmen im Bürgerhaus so gut wie nichts mehr passiert, stellt Gorecki in einer Pressemitteilung fest. Da es anscheinend erhebliche Probleme mit den Umbauarbeiten gebe und keine genauen Informationen dazu vorliegen, stellte er eine Anfrage an den Magistrat.

"Die aktuelle, sehr angespannte Haushaltslage ermöglicht es nur in begrenztem Umfang, erhöhte Investitionen durchzuführen", so Gorecki. "Die Sanierungen müssen schnellstens zu Ende geführt werden, damit die Vereine und Bürger das Bürgerhaus wieder voll nutzen können und die Mehrkosten nicht in die Höhe schießen", fügt er hinzu.

Im Verzug

Lichs Bürgermeister Dr. Julien Neubert weiß, dass die Komplettsanierung im Verzug ist. Das Bürgerhaus stammt aus den 60er Jahren und im Sanierungsprozess zeichneten sich weitere versteckte Mängel ab, im Besonderen im Brandschutz. Es musste mittendrin umgeplant werden. Die avisierten 2,1 Millionen Euro werden nicht ausreichen. erklärt er unserer Zeitung. Er schätzt, dass es über drei Millionen Euro werden und erst nach dem Sommer 2021 wieder Geselligkeit dort herrschen kann. Wegen der noch aktuellen Umplanung könne er die genaue Kostensteigerung noch nicht nennen.

Koordinierungsprobleme

Zudem habe es bei den bis zu 15 beauftragten Gewerken handwerkerseitige Koordinierungsprobleme gegeben. Zu den Aufträgen zählten unter anderem Heizung, Lüftung, Brandschutz und Austausch der Deckenkonstruktion. Die Liste ist noch weit länger. Die einen Handwerker kamen, die anderen nicht, so verzögerte sich im Bauzeitenplan einiges. "Der Umfang der Arbeiten wird letztlich größer als angenommen." Rund 500 Personen gingen zu Normalzeiten in die Halle. Gerne wurden der separate Kultursaal und das Foyer für größere Veranstaltungen zusätzlich genutzt. Der Brandschutz hätte jetzt festes Mauerwerk in diesen Bereichen vorgesehen.

Die Stadt will aber die Durchgängigkeit bewahren und musste beim Thema Brandschutzkonzept Lösungen finden. Sportlerehrungen wären nicht mehr möglich gewesen.

"Wir wollen die Nutzung, so wie sie ist, erhalten". Es sei daher ein zweites Konzept vom TÜV erstellt worden. Als zweiter Fluchtweg müsse jetzt auch wegen der Empore, die wegen des undichten Daches schon länger gesperrt gewesen sei, eine Außentreppe errichtet werden. Im Bereich der Dachkonstruktion habe die Luftdurchlässigkeit von Decken-Bimsplatten zu einer Teilkorrosion der Stahlkonstruktion geführt. Die Bimsplatten seien jetzt ausgetauscht worden. Dabei sei herausgekommen, dass Elemente der ursprünglichen Stahlkonstruktion entfernt wurden, womöglich bei einer Erstsanierung in den 90er Jahren. Die Statik sei dadurch gefährdet.

Eine Katastrophe

"Das ist eine Katastrophe", gibt Neubert unumwunden zu und sprach von anderen aktuellen Sanierungsfällen, in denen ebenfalls böse Überraschungen zutage traten. Mit dem TV Lich stehe er in Kontakt, im Besonderen mit der Vize-Vorsitzenden Sabine Bork. "Natürlich haben wir einen Riesendruck, wenn eine so große Halle wegfällt. Wir sitzen hier nicht im Elfenbeinturm." Vereine könnten jederzeit fragen.

100 Liegenschaften

In Lich werden rund 100 Liegenschaften vom Bauamt betreut, informierte Neubert. In Muschenheim sei im Rahmen der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses gerade festgestellt worden, dass dessen Abwasser noch in eine Grube lief, "samt Überlauf in einen Graben". Daher ruhten hier gerade die Gewerke, um umplanen zu können.