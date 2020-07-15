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Mittwoch, 15.07.2020 - 18:25
4 min

Bürgerinitiative aus Birklar hält vor dem Rathaus in Lich Mahnwache

Die BI meint, dass es an der Zeit sei, den Verantwortlichen eine "Rote Karte" zu erteilen. Ihre Forderung: Die Straßenausbaubeiträge ganz abschaffen und die Finanzierung anders lösen.

Von Ines Jachmann
Auch wenn in Sachen Straßenausbaubeiträge am Ende die Stadtverordneten entscheiden müssen, stellt sich Bürgermeister Julien Neubert den Fragen der Bürgerinitiative aus Birklar. Foto: Jachmann

Auch wenn in Sachen Straßenausbaubeiträge am Ende die Stadtverordneten entscheiden müssen, stellt sich Bürgermeister Julien Neubert den Fragen der Bürgerinitiative aus Birklar. Foto: Jachmann

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