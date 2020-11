Bürgermeister Steinz tritt noch einmal an

Heuchelheims CDU-Bürgermeister Lars Burkhard Steinz will eine zweite Amtszeit antreten. Archivfoto: Steinz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HEUCHELHEIM - Die CDU Heuchelheim-Kinzenbach hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen, viele Mitglieder waren dem Ruf in das Mehrzweckgebäude am Blumenring in Kinzenbach gefolgt. Die Kommune Heuchelheim hatte dieses Gebäude allen Fraktionen für die Zeit der zweiten Corona-Welle als Tagungsort zur Verfügung gestellt.

Benjamin Hederich als Vertreter des Parteivorstandes begrüßte die Mitglieder sowie den Vertreter des Kreisvorstandes, den Gießener Parteivorsitzenden Klaus-Peter Möller, der die herzlichen Grüße des Kreisvorstandes und des Vorsitzenden Prof. Dr. Helge Braun überbrachte.

Zwei wichtige Dinge waren in der Versammlung zu regeln, die Verabschiedung der Wahlliste für die Kommunalwahl am 14. März 2021 und die Nominierung des Bürgermeisters für die nächste Wahlperiode von 2021 bis 2027. "Wir sind froh, dass wir den Menschen in Heuchelheim und Kinzenbach wieder ein ausgewogenes und interessantes Personalangebot unterbreiten können", so Hederich bei der Vorstellung des Vorschlags. Angeführt wird die Liste von Mirko Nowotny, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Gemeindeparlament. "Auf den nächsten, aussichtsreichen Plätzen haben wir mit Selda Demirel-Kocar, Claudia Coburger-Becker, Karin Sapper und Nigar Yildiz vier Frauen unter den ersten zehn Kandidaten, mit Leon Hesse zudem einen Vertreter der Generation der 20-jährigen dabei, insgesamt ist es eine ausgewogene Mischung von Jung und Alt, von erfahrenen Kommunalpolitikern und jungen Nachwuchskräften, von männlichen und weiblichen Bewerbern- wir sind sehr zufrieden!", so Benjamin Hederich als Bilanz der Bemühungen zur Aufstellung der Liste.

Mirko Nowotny, amtierender CDU-Fraktionsvorsitzender, lobte in einer kurzen Rede vor der Abstimmung der Liste, die ausgewogene Zusammensetzung, aus Jung und Alt, Erfahren und Unerfahren und Mann und Frau.

Die Gemeindevertretung reduziert sich in der kommenden Legislaturperiode von 31 auf 27 Mitglieder. Mit 20 Kandidaten ist die Liste der CDU gerade in der jetzigen Zeit, in der die allgemeinen Schwierigkeiten bestehen, Personen für die Kommunalpolitik zu begeistern und zu mobilisieren, stark genug vertreten. Mit einem guten Ergebnis der CDU in der Kommunalwahl im März 2021 und der Wiederwahl von Lars Burkhard Steinz als Bürgermeister im Juni 2021, soll es in der Gemeinde weiter vorangehen.

Ein weiterer Punkt war die Nominierung des Kandidaten der CDU für die Bürgermeisterwahl am 20. Juni 2021. Im Vorfeld hatte sich der seit 2009 in der Verantwortung befindliche Bürgermeister Lars Burkhard Steinz erklärt, weiter für die Arbeit in Heuchelheim zur Verfügung zu stehen. Benjamin Hederich hob in seiner kurzen Vorstellung die bisherige erfolgreiche Arbeit von Steinz für die Kommune in den Bereichen Umweltschutz, Entwicklung der Wirtschaft, Weiterentwicklung des Kindergartenwesens, Schaffung der Energiewende hervor und ging auf die Pläne für die zukünftige Entwicklung von Heuchelheim und Kinzenbach ein. Zudem sei Steinz offen, kommunikativ, habe stets ein Ohr für die Belange der Menschen und sei sehr bürgernah. Wenig überraschend wurde der bisherige Amtsinhaber mit 100 Prozent der Stimmen als Kandidat für eine weitere Amtszeit nominiert. Lars Burkhard Steinz nahm die Nominierung mit großer Freude und Dankbarkeit an und versprach den Anwesenden sich weiter mit aller Kraft für die Fortentwicklung der Gemeinde einzusetzen.