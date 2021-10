Bürgermeisterwahl in Wettenberg: Nickel unterstützt Volgmann

Philipp Nickel (l.) hat seinen Anhängern empfohlen, bei der Bürgermeister-Stichwahl in Wettenberg für Ralf Volgmann zu stimmen. Foto: Jahn

WETTENBERG - Der unterlegene parteilose Bürgermeistermeisterkandidat Philipp Nickel unterstützt für die Stichwahl den Sozialdemokraten Ralf Volgmann. Die "größten Schnittmengen" gebe es zwischen ihm und Volgmann, der aktuell Ersten Beigeordneter ist. Er habe das "Vertrauen, dass angestoßene Ideen weitergeführt werden", erklärte Nickel bei einem Pressegespräch. Daher sei seine Unterstützung auch eine "eindeutige Entscheidung" gewesen.

Viele Übereinstimmungen bei den Kernthemen stellte auch der SPD-Bewerber heraus. Daher habe man bereits kurz nach der Wahl Gespräche geführt. Er wolle die Empfehlung nun rechtzeitig vor der bald beginnenden Briefwahl öffentlich machen. Konkrete Schnittmengen sehen die beiden vor allem bei der Einbeziehung der jüngeren Generationen, also neben Kindern und Jugendlichen auch junge Familien. Auch die soziologische, ökonomische sowie ökologische Nachhaltigkeit sind wichtige Anliegen beider Männer.

Diese Themen deckten sich auch mit den Inhalten des Koalitionsvertrages von SPD und Grünen in der Wettenberger Gemeindevertretung, wie der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Matthias Schulz betonte. Die Partei unterstützt Volgmann von Beginn an und bekräftigte nun ihre Wahlempfehlung.

Eine weitere Einbeziehung Nickels auch nach dem Bürgermeisterwahlkampf ist von beiden Seiten durchaus gewollt. Nickel will sich in jedem Fall weiter engagieren und hat "Spaß daran", sich einzubringen. Eine Mitarbeit beispielsweise im neu eingerichteten Klimarat der Gemeinde steht im Raum.

Einig ist man sich aber auch nicht nur bei vielen inhaltlichen Fragen, sondern auch bei der Beurteilung des bisherigen Wahlkampfes. Dieser sei "sehr emotional" geführt worden. Dies sei kontraproduktiv für den Zusammenhalt in der Gemeinde, sind sich Nickel, Volgmann und Schulz einig. Das "Polarisieren und Spalten", wie es aktuell stattfinde, findet Nickel "sehr erschreckend". Fortschritte innerhalb der Gemeinde würden so aufs Spiel gesetzt. Volgmann kündigte an, im Falle seiner Wahl mehr gemeinsame Wege zu gehen, beispielsweise durch überfraktionelle Arbeit.

Bis zur Stichwahl setzt der SPD-Bewerber vor allem auf Hausbesuche. Es sind aber auch Termine in den Ortsteilen angedacht. Er sei nach wie vor "offen für Dialog", betonte er. Ein Ziel sei auch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung am 24. Oktober.