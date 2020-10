Bürgersingen zur Deutschen Einheit in Pohlheim

Knapp 200 Bürger versammelten sich auf dem Rathausplatz zu einem besonderen Konzert am Tag der Deutschen Einheit. Foto: Dickel

POHLHEIM WATZENBORN-STEINBERG - WATZENBORN-STEINBERG (gdi). Am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gestalteten 198 Bürger mit ihren Kerzen den Pohlheimer Rathausplatz zu einem besonderen Punkt in Mittelhessen. 60 Sänger der Watzenborn-Steinberger Chöre Sängerkranz, Eintracht, Kirchen- und Gospelchor hatten in den vergangenen Wochen den "Basis-Sound" eingeübt, in den 138 Besucher mit einstimmten.

Kantorin Cordula Scobel begann die Feierstunde mit dem ausklingenden Glockenschlag der nahe stehenden Christuskirche. Von der kleinen "Lkw-Bühne" am Rande des Rathausplatzes stellte die gebürtige Dresdenerin zu den gemeinsam gesungenen Liedern den Bezug zur deutschen Geschichte her. Diese Erläuterungen öffneten schnell bei den Bürgern einen inneren Bilderbogen, den sie dann mit dem anschließenden Lied emotional und lautstark zum Ausdruck bringen konnten. Dass der "Bürgerchor" mit seinen fast 200 Stimmen von einer Band wohlklingend begleitet wurde, verlieh dem Ganzen einen zusätzlichen Charme.

Zu Gast war der Konzertchor aus dem sächsischen Riesa, der einen Ausflug nach Mittelhessen unternommen hatte. Wenn es die Corona-Pandemie nicht geben würde, hätten die Sachsen am Samstagabend eigentlich in der Christuskirche ein Konzert mit dem Konzertchor und den "Eintracht"-Chören gestalten sollen.

Besondere Ereignisse

Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) und der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Jakob Ernst Kandel, erinnerten in ihren Grußworten an die besonderen Ereignisse der "Wendejahre" 1988 bis 1990. Dabei sprachen sie die "Montagsdemos" in Leipzig, den Massenruf "Wir sind das Volk", die Grenzöffnung am 9. November 1989 und die politisch Verantwortlichen wie Helmut Kohl und Michail Gorbatschow an.

Aber auch das neue Gemeinsame der vergangenen 30 Jahre wurde in Erinnerung gerufen. Dass dies hier in Pohlheim funktioniert, zeigt sich nicht nur bei den Partnerschaftstreffen mit den Freunden aus Strehla, sondern besonders bei den Elbe-Hochwasserkatastrophen der Jahre 2002 und 2013, als die Pohlheimer ihre Partner tatkräftig unterstützten. Zu diesen Zeitgeschichten moderierte Cordula Scobel die passenden Lieder an.

Bei beginnendem Sonnenuntergang erklangen im ersten Festabschnitt die Lieder "Die Gedanken sind frei" und "Nun danket alle Gott". Zwischen Moderation und Grußworten sangen die Chöre mit ihren Bürgern die Gospielstücke Amazing grace" und "We shall overcome" sowie das israelische Volkslied "Hevenu Shalom Alechem". Mit dem dreistimmigen Kanon "Dona nobis pacem" entwickelte sich eine besonders angenehme Stimmung, die einen Höhepunkt erreichte, als 200 Kerzen entzündet und das geistliche Lied "Von guten Mächten treu und still umgeben" angestimmt wurde. Es folgten die Titel "Wind of change", "Der Mond ist aufgegangen" und "Über sieben Brücken musst du gehen".

Nach dem Schlusswort von Scobel sang man gemeinsam noch die National- und die Europahymne. Mit Heimatliedern, vorgetragen von den Sängern der Eintracht- und der Sängerkranz-Chöre wurden die Gäste aus Riesa verabschiedet und die Pohlheimer verschwanden mit ihren leuchtenden Kerzen im Dunkel der Nacht nach einer emotional-sympathischen Feierstunde, die Kantorin Cordula Scobel und Günther Dickel organisiert hatten.