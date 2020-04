"Buseck hält zusammen": Gewerbeverein startet Plattform für Unternehmen vor Ort

Der "Busecker Held" soll die Gewerbetreibenden symbolisieren. Foto: Creative Arts

Buseck. Viele Gewerbetreibende trifft die Corona-Krise hart. Seit Montag dürfen Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche zwar wieder öffnen, Restaurants bleiben aber nach wie vor dicht. Und auch die Fahrschule um die Ecke darf noch nicht wieder öffnen, ebenso wie der Friseur und das Kosmetikstudio. Unter dem Motto "Buseck hält zusammen" hat der Busecker Gewerbeverein eine Website erstellt, auf der sich die Gewerbetreibenden vor Ort präsentieren und den Kunden aktuelle Informationen bieten können - etwa, ob ein Lieferservice möglich ist oder man für die erste Kosmetikbehandlung nach Ende des Shutdowns schon jetzt einen Gutschein kaufen kann, um das Gewerbe vor Ort zu unterstützen.

Die Idee dazu hatte Schriftführerin Maike Döring. "Es soll auch ein Signal sein an die Gewerbetreibenden: Sie sind nicht alleine, wir kommen gemeinsam da durch." Die Inhaberin der Werbeagentur Creative Arts konnte ihren Betrieb bislang trotz Pandemie normal weiter laufen lassen. Für ihre Kunden suchte sie nach Möglichkeiten, wie auch in deren Betriebe weiter gearbeitet werden kann - etwa indem die Eisdiele oder der Geschenkeladen ihre Produkte im Supermarkt anbieten.

Doch schnell war klar, dass das nicht reicht. Eine Hilfe für alle Gewerbetreibenden in der Gemeinde sollte her. Zu viert wurde rund eine Woche lang getüftelt, dann war die Seite buseck-haelt-zusammen.de fertig. Der Illustrator der Werbeagentur zeichnete einen gut gelaunten Mann mit blauem Cape - der "Busecker Held" soll die Gewerbetreibenden symbolisieren. Auch wer nicht Mitglied im Verein ist, darf sich hier kostenlos präsentieren. "In so einer Phase dafür Geld verlangen, das geht einfach nicht", findet Döring.

Der Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden mit Beginn der Corona-bedingten Schließungen sei "von Anfang an super gewesen", erzählt sie. Bei ihren Kunden hat sie aber auch die wirtschaftlichen Einbußen miterlebt, etwa wenn Soforthilfe oder Kurzarbeit beantragt werden musste. "Ihnen ist von einem Moment auf den anderen alles genommen worden." Dennoch gebe es nur wenige, die den Kopf in den Sand gesteckt haben: "Die Menschen sind hilflos, aber nicht ideenlos."

Auch wenn die Landesregierung bereits die ersten Lockerungen beschlossen hat, geht die Ausnahmesituation für die Gewerbetreibenden weiter. "Das wird uns noch sehr lange beschäftigen", erwartet Döring. Da dürfte es für die Unternehmen vor Ort ein kleiner Trost sein, dass die Kunden in den vergangenen Wochen nach Möglichkeiten gesucht haben, trotz Pandemie lokal einzukaufen und nicht alles im Internet zu bestellen. "Da hat sich tatsächlich etwas verändert. Es ist ein Ruck durch Buseck gegangen. Wir haben so eine vielfältige Dorfgemeinschaft. Es wäre schade, wenn die verloren geht." Um die kleinen Läden vor Ort zu halten, müsse man "auch mal fünf Euro mehr bezahlen".

Die Seite "Buseck hält zusammen" soll übrigens auch nach der Pandemie weiter bestehen und wird regelmäßig aktualisiert. Wer seinen Betrieb noch auf der Seite unterbringen lassen möchte, kann sich an den Gewerbeverein wenden unter der Telefonnummer 06408/5670361 oder per E-Mail an mail@bgv-web.de. "Es soll nicht aufhören, nur weil Läden unter 800 Quadratmetern jetzt wieder öffnen dürfen."