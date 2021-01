Eine Familien-Tradition ersetzt die andere (v.l.): Sigrid und Bernd Lohwasser setzen sich mit ihrer Bäckerei zur Ruhe und machen Platz für eine Filiale von Martin Künkel, sowie Tochter Elena und Sohn Tobias. Foto: Martin Künkel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NACHDEM BERND UND SIGRID LOHWASSER SICH IN DEN RUHESTAND VERABSCHIEDET HABEN, ÜBERNIMMT MARTIN KÜNKEL DIE BÄCKEREI IN GROSSEN-BUSECK/BUSECK: LOHWASSER GEHT, KÜNKEL KOMMT FAMILIENTRADITION SOLL BLEIBEN BÄCKEREI KÜNKEL ERÖFFNET NEUE FILIALE IN GROSSEN-BUSECK - GROssEN-BUSECK (zy). "Der Betreiber wechselt, die Tradition bleibt", verspricht Martin Künkel, Inhaber der Bäckerei Künkel mit Sitz in Langgöns. Denn mit der Eröffnung seiner neuen Filiale in der Wiesenstraße im Busecktal endete auch gleichzeitig die 150-jährige Tradition der Bäcker-Familie Lohwasser (der Anzeiger berichtete).

Dritte Generation

Seit 1968 steht ihre Bäckerei schon hier. Bernd Lohwasser übernahm das Geschäft 1992 von seinem Vater. In der dritten Generation überzeugten Bernd und Sigrid Lohwasser die Kunden mit ihren Backwaren nach Familienrezept. Zwar setzt sich nun keine identische Tradition fort, aber auch Martin Künkel backt bereits in der vierten Generation, schätzt die Geschichte der Familie Lohwasser und sieht sich in der Verantwortung: "Die Beiden haben es geschafft, ihre Kunden über 50 Jahre lang zufrieden zu stellen. Wir sind es den Lohwassers schuldig, für die Kunden weiterhin Waren auf höchstem Niveau herzustellen."

Mit seiner Tochter Elena und Sohn Tobias gab es nun den offiziellen Handschlag am Tag der Übergabe, denn künftig wird die Firma Künkel die ehemalige Lohwasser Bäckerei pachten. Doch Brot und Brötchen werden dann hier nicht mehr hergestellt, sondern nur verkauft. Produziert wird in der Künkel-Backstube in Langgöns.

Seit 1908 soll Künkel bereits im Bäckereigeschäft tätig sein und beliefert heute 37 Fachgeschäfte und Kaffeehäuser in Mittelhessen. Zu den rund 320 Mitarbeitern gesellen sich demnächst aber auch die ehemaligen Angestellten der Bäckerei Lohwasser hinzu. Das war für Bernd Lohwasser eine Voraussetzung vor der Übernahme seiner geliebten Bäckerei durch die Firma Künkel. Zwar hätte er lieber einen Bäckermeister mit Familie bei sich einziehen lassen, aber der war leider nicht zu finden. Angebote bekam er nur von den Filialisten im Backgeschäft.Die neue Künkel-Filiale soll ihre Pforten kommenden Donnerstag öffnen. Zur Eröffnung sollen Kunden auch einen Rabatt bekommen: "Wer sich von uns überzeugen möchte, kann bis zum 19. Januar alle Backwaren um die Hälfte reduziert erhalten", wirbt Martin Künkel. Bernd und Sigrid Lohwasser hingegen freuen sich nun auf den ersehnten Ruhestand und endlich mehr Zeit für Freizeit, Freunde und Familie.