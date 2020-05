Buseck, Lollar und Staufenberg wollen sich von Hessen Forst trennen

Revierförster Stefan Schreiber im Beuerner Wald. Geht es nach Bürgermeister Dirk Haas, soll sich Schreiber auch nach einer Trennung von Hessenforst noch um den Gemeindewald kümmern. Archivfoto: Rüdiger Schäfer

Buseck/Lollar/Staufenberg (ebp). Ihr Holz vermarkten die drei Kommunen schon gemeinsam, nun wollen Buseck, Lollar und Staufenberg auch die Beförsterung in interkommunaler Zusammenarbeit übernehmen und sich vom Landesbetrieb Hessen Forst lösen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Busecker Haupt- und Finanzausschusses bekannt, die angesichts der Corona-Pandemie per Videokonferenz stattfand. Einen entsprechenden Antrag hätten die drei Kommunen in der vergangenen Woche bei Hessen Forst in Kassel gestellt, teilte Bürgermeister Dirk Haas (SPD) mit.

Der Schritt weg vom Landesbetrieb ist demnach nicht ganz so einfach: "Man kann nicht einfach austreten oder einen Vertrag kündigen. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass wir mit Hessenforst zusammenarbeiten müssen", sagte Haas. Die Kündigungsfrist betrage zwei Jahre. Haas und seine Amtskollegen Bernd Wieczorek (Lollar) und Peter Gefeller (Staufenberg) hoffen jedoch darauf, bereits zum Ende des Jahres aus der Zusammenarbeit entlassen zu werden.

Das würde dann auch einiges an Geld sparen: Laut Haas zahle man jährlich etwa 135 000 Euro an Hessen Forst. Die direkte Beschäftigung eines Revierförsters mitsamt aller Nebenkosten würde sich dagegen auf circa 95 000 Euro belaufen.

Schreiber soll bleiben

Dass die Trennung vom Landesbetrieb nun möglichst schnell vonstattengehen soll, hat offenbar mit der Personalie Stefan Schreiber zu tun. Der Mitarbeiter von Hessen Forst kümmert sich aktuell nicht nur um die Wälder in Buseck und Staufenberg, sondern auch um den Wald in Lollar, da die Revierleitung Salzböden vakant ist. Nun soll Schreiber Hessen Forst jedoch den Rücken kehren wollen. "Er war eigentlich schon weg", sagte Haas. Er und seine Amtskollegen würden den Förster jedoch gerne halten. Haas lobte die Zusammenarbeit mit Schreiber, der sich gut um sein Revier kümmere. Zudem erspare man sich so eine mehrjährige Einarbeitungszeit bei einem möglichen Nachfolger.

Sollte Kassel grünes Licht für ein Ende der Zusammenarbeit zum Jahresende geben, müssen die Gemeindevertreter beziehungsweise Stadtverordneten in Buseck, Lollar und Staufenberg über das weitere Vorgehen entscheiden. Denkbar, so Haas, sei, dass die Gemeinde Buseck Schreiber zunächst übergangsmäßig einstelle, da Buseck mit fast 1000 Hektar den größten Waldanteil besitze. Lollar und Staufenberg würden die Lohnkosten anteilig übernehmen. Im kommenden Jahr könne dann ein Zweckverband oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts für die interkommunale Beförsterung eingerichtet werden. Laut Haas könnten für die interkulturelle Zusammenarbeit Fördergelder im fünfstelligen Bereich beantragt werden. Fernwald und Linden, die auch Teil des Holzkontors Lollar sind, wollen sich der interkommunalen Beförsterung nicht anschließen.

"Wenn wir bis zum 31. Dezember nicht rauskommen, ist das Thema obsolet", sagte Haas. Dem widersprach Alexander Zippel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW): "Das ist eine Grundsatzfrage, die sich auch in zwei Jahren noch stellt." Das sah auch Fraktionskollege Dr. Dietmar Schmidt so: Man solle die Personalie von der Diskussion über die interkommunale Zusammenarbeit trennen und sich nicht unter Zugzwang setzen lassen.

Bei Hessen Forst bedauert man die Tatsache, "dass Kommunen nach teilweise jahrzehntelanger Partnerschaft aus der Betreuung aussteigen möchten", teilt Florian Rux, Landesbetriebsleiter für Körperschafts- und Privatwald, Dienstleistungen und Kompensation auf Anfrage mit. Man sei vom eigenen qualitativ hochwertigen Angebot der Betreuungsleistung durch bestens ausgebildete und erfahrene Förster "nach wie vor überzeugt".

Bis 2025 erhöhen sich die Kosten, die die Kommunen an Hessen Forst zahlen, jährlich um 4,2 Prozent. Diese "jährliche moderate Steigerung" sei notwendig für die Kostendeckung des Betriebs. Aufgrund der massiven Waldschäden und der resultierenden finanziellen Einbußen wurde jedoch ein Gebührenmoratorium bis einschließlich 2023 beschlossen. "Die Kommunen werden dadurch um Kosten in Höhe von insgesamt rund sechs Millionen Euro entlastet", erläutert Rux.

Gerade jetzt, wo in den Wäldern die Folgen von Sturmschäden, Borkenkäferplage und Hitzeperioden zu sehen sind, könne Hessen Forst durch die erprobte und bewährte Organisationsstruktur eine optimale Betreuung sicherstellen. "Wir bewegen uns mit unserem Dienstleistungsangebot aber auf dem freien Markt", so Rux. "Letztlich ist die Wahl des Dienstleisters daher eine Entscheidung des Waldeigentümers. Diese hat Hessen Forst zu akzeptieren."