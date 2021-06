Die Gemeinde Buseck sucht für 26. September wieder jugendliche Wahlhelfer. Dann stehen neben der Bundestags- auch die Bürgermeister- und Landratswahl an. Symbolfoto: dpa

BUSECK - In puncto Jugendpolitik nimmt die Gemeinde Buseck eine Vorreiterrolle ein. So haben die Gemeindevertreter bereits in ihrer Novembersitzung vergangenen Jahres eine Kooperation zum Thema "Jugendgerechte Städte und Gemeinden und jugendgerechter Landkreis Gießen - Jugendpolitik für die guten Orte von morgen" mit dem Landkreis geschlossen.

Ziel soll es sein, Jugendliche stärker und frühzeitiger in die Entscheidung politischer Gremien einzubinden.

Doch wie kann man junge Menschen am besten erreichen? Diese Frage hat sich Norbert Weigelt (SPD), damals noch Vorsitzender der Gemeindevertretung, gestellt und ist auf die Idee gekommen, Jungwähler als Wahlhelfer direkt in die Durchführung der Kommunalwahlen am 14. März einzubinden. Das Projekt "Jugend in die Wahllokale" war geboren.

Von ihren Erfahrungen bei der Kommunalwahl berichteten die Beteiligten nun in einer Online-Informationsveranstaltung. "Es war eine schöne Stimmung, wir haben uns nie fehl am Platz gefühlt", erzählt Doreen Haupt, eine der 30 jugendlichen Wahlhelferinnen. "Das Auszählverfahren war sehr interessant, ansonsten erfährt man ja nie, wie das so abläuft." Dem kann ihre "Kollegin" Angelina Böhmer nur zustimmen: "Ja, es war klasse. Danach konnte ich meinem Powilehrer alles erklären. Ich würde jederzeit wieder mitmachen."

Auch Lustiges haben die beiden erlebt, beispielsweise einen Mann, der einen "Spickzettel" von Zuhause mitgenommen hat. "Ältere Menschen schienen oftmals etwas überfordert zu sein", hat Angelina festgestellt. "Die positive Resonanz der jungen Leute hat unsere Erwartungen übertroffen", freute sich Ilona Schindler, Hauptamtsleitung und besondere Wahlleiterin der Gemeinde Buseck. Zehn Mädchen und Jungen aus dem Kinder- und Jugendbeirat hätten sich spontan bereit erklärt, der Rest sei nach und nach dazugekommen.

Insgesamt wurden 15 Wahllokale - davon drei Briefwahllokale - mit je acht Personen besetzt. "Unser Plan, dass Jugendliche sich aktiv mit der Wahl im eigenen Ort auseinandersetzen und Programme sowie Personen, die zur Wahl stehen, kennenlernen, hat gut funktioniert", erklärt Norbert Weigelt. Positiver Nebeneffekt: Da ausreichend junge Wahlhelfer gefunden wurden, konnten in der Pandemie Wahlhelfer aus den Risikogruppen entlastet werden.

Ilona Schindler war voll des Lobes für "das große Engagement der jungen Wahlhelfer", die zum Teil sogar bis nach Mitternacht noch bei der Auszählung geholfen hätten. Unter dem Motto "Nach der Wahl ist vor der Wahl" sucht die Gemeinde Buseck erneut freiwillige Helfer ab 18 Jahren. Denn am 26. September stehen neben der Bundestags- auch die Bürgermeister- und Landratswahl an.

Auch dieses Mal ist im Vorfeld wieder ein Workshop geplant, da es nicht nur neue Wahlhelfer, sondern auch durch Direkt- und Verhältniswahl veränderte Wahlsysteme geben wird. "In dem Workshop sollen die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, den Prozess des Wahlvorgangs unter realen Bedingungen kennenzulernen."

Unter anderem werde auch der Ablauf und die gesetzlichen Vorgaben einer Wahl besprochen, auf Musterstimmzetteln eine Probewahl geübt und anschließend ausgewertet. Auch auf die Hygienemaßnahmen werde selbstverständlich eingegangen.

Bürgermeister Dirk Haas (SPD) freute sich über die aktive Jugendpolitik in Buseck. "Unser Beispiel zieht große Kreise", betonte er.

"Jugendpolitik lebt von ihrer Umsetzung vor Ort", weiß Ingrid Macht, Teamleitung Jugendförderung beim Landkreis Gießen, aus langjähriger Erfahrung. "Wichtig ist es, auf junge Menschen zuzugehen und sie zum Mitmachen zu animieren." Die Identifikation junger Menschen mit ihrer Kommune sei ein wichtiger Standortfaktor.