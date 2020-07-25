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Samstag, 25.07.2020 - 07:20
6 min

Buseck und Heuchelheim: Nach monatelanger Corona-Pause wieder Regelbetrieb in Kindergärten

Dass in den Kindergärten im Landkreis Gießen wieder der Regelbetrieb läuft, freut nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Erzieher. Wir haben uns in Buseck und Heuchelheim umgehört.

Von Ines Jachmann und Eva Pfeiffer
Die Kita-Zeit für die "Wackelzähne" ist vorbei und bald bricht die Schulzeit-Ära an. Die Vorfreude ist groß. Einziger Wermutstropfen: Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstandsregelung dürfen nur die Eltern mit zur Einschulung. Foto: Jachmann

Die Kita-Zeit für die "Wackelzähne" ist vorbei und bald bricht die Schulzeit-Ära an. Die Vorfreude ist groß. Einziger Wermutstropfen: Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstandsregelung dürfen nur die Eltern mit zur Einschulung. Foto: Jachmann

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