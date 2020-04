Busecker Bürgerenergiegenossenschaft Sonnenland feiert zehnjähriges Bestehen

Seit 2014 gibt es den Solarpark Attenberg in Buseck. Foto: Kühn

Buseck (swa). Zur Gründungsversammlung der Energiebürgergenossenschaft Sonnenland am 31. März 2010 hatte der Vorstand mit 20 Besuchern gerechnet. 30 Stühle wurden gestellt. 75 Gäste kamen. Davon waren 65 auf Anhieb von dem vorgestellten Geschäftsmodell samt Satzung und Businessplan überzeugt; noch am gleichen Abend zeichneten sie für jeweils 100 Euro eine Mitgliedschaft. Aus 65 sind inzwischen 614 Mitglieder geworden, aus anfangs 6500 Euro ist nach nunmehr zehn Jahren das Eigenkapital auf rund 2,33 Millionen Euro angewachsen. Der Plan: Die Gestaltung der Energiewende aus der Mitte der Bevölkerung heraus. Regionale Wertschöpfung von Anfang an, alle Erträge aus der Region für die Region, gleichberechtigte Mitbestimmung ohne Wenn und Aber.

Und der Plan ging augenscheinlich auf. "Sonnenland" hat seither 47 fotovoltaische Dachanlagen unterschiedlicher Größen errichtet, drei eigene Solarparks gebaut und ist an drei weiteren Solarparks beteiligt. Neben der Genossenschaft selbst betreut die Sonnenland eG drei eigenständige Gesellschaften, überwacht eigene und fremde Anlagen und verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 15 Millionen Euro. Damit erwirtschaftete sie bisher eine durchschnittliche Rendite von rund sechs Prozent. Die Gesamtnennleistung aller von ihr bislang betreuten und initiierten Anlagen beträgt 13,6 Megawatt.

Im November 2010 wurde "Sonnenland" anlässlich des internationalen Fachkongresses zum Thema "Kooperative Ökonomie" für ihr Konzept der Bürgerbeteiligung an kommunalen Energieprojekten ausgezeichnet. Der GenoPortal Award wurde verliehen vom Genossenschaftsverband in Kooperation mit dem deutschen Städte- und Gemeindebund.

Viel wurde in den vergangenen zehn Jahren bewegt und es stehen weitere ehrgeizige Ziele an. Zuletzt wurde der neue Solarpark in Alten-Buseck mit einer Gesamtbeteiligung von 260 000 Euro ausgeschrieben. Genau 200 Interessenten haben sich mit insgesamt 1,123 Millionen Euro beworben. Damit war das Projekt mit einem Faktor von 4,32 überzeichnet, noch deutlich mehr als bei der Ausschreibung des Solarparks in Oppenrod 2019. Wenn alles nach Plan läuft, will die Bürgerenergiegenossenschaft im kommenden Jahr auch eine Beteiligung an Windkraftanlagen anbieten.

"Es war uns allezeit eine Herzensangelegenheit und eine Riesenfreude", bekunden Uwe Kühn, Franz Borgmann und Dr. Thomas Buchkamp in einem Schreiben an die Mitglieder anlässlich des Zehnjährigen. Darin bedankt sich der Vorstand bei den "Pionieren", die ihr Geld in nachhaltige Investitionen gesteckt und auf den Businessplan vertraut haben, sowie bei den Aufsichtsratsmitgliedern und allen Kooperationspartnern. Gewürdigt wurden zudem die Regionalbanken, die es durch ihre Fremdkapitalstellung ermöglicht haben, viel mehr Anlagen zu bauen, als es die Genossenschaft mit ihrem Eigenkapital alleine hätte schaffen können. "Noch immer vergeben wir Projektbeteiligungen über Nachrangdarlehen und Mitgliedsanteile im Verhältnis von 9:1. Unser Finanzierungsmodell ist nach wie vor ausgewogen, stabil und hat auch die Banken überzeugt", erklärt der Vorstandsvorsitzende Kühn.

Nach wie vor verfolgt "Sonnenland" das Konzept, den in der Region erzeugten Strom auch in der Region zu vertreiben. Physikalisch wird der Strom ohnehin in unserer Region "verbraucht". Kühn erklärt: "Wir wollen das Prosumer-Prinzip (Produzent und Konsument, Anmerkung der Redaktion) einer Genossenschaft fördern. Hierbei ist das Genossenschaftsmitglied zugleich Eigentümer und Kunde seiner Genossenschaft, er ist also an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt." Was das Mitglied als Konsument an Gewinnen in der Genossenschaft bewirkt, das streicht es als Gesellschafter wieder ein.

Die Mitglieder, die gleichzeitig Sonnenland-Stromkunden sind und sich an den Solarparks Oppenrod und Alten-Buseck beteiligt haben, profitieren doppelt, denn sie erhalten eine zusätzliche Verzinsung auf ihr Nachrangdarlehen von einem Prozent. Noch längst nicht alle Mitglieder sind diesem Beispiel gefolgt. Viele Nichtmitglieder konnten jedoch vom Sonnenland-Strom überzeugt werden.