Busecker Firma organisiert Masken aus China

KREIS GIESSEN - (red). Dank ihres internationalen Produktions- und Vertriebsnetzwerkes hat die Firma Alexander Binzel Schweißtechnik aus Buseck dem Katastrophenschutzteam des Landkreises in einer ersten Aktion 2200 Atemmasken medizinischer Klassen übergeben. Busecks Bürgermeister Dirk Haas hatte den Kontakt zum Landkreis vermittelt.

Landrätin Anita Schneider bedankte sich in einer Pressemitteilung für das Engagement: „In diesen turbulenten Zeiten zeigt sich der Zusammenhalt unserer Gesellschaft deutlich. Private Initiativen helfen ebenso wie dienstliche Kontakte und die generelle Bereitschaft, anderen zu helfen, wo es nötig ist. Das freut mich und ich bitte Sie alle, sich weiterhin helfend einzubringen, wenn es Ihnen in irgendeiner Form möglich ist.“

Über seine Niederlassung in China hat das heimische Unternehmen zunächst 2000 OP-Atemmasken und 200 FFP2-Masken per Luftfracht nach Buseck liefern lassen, die nun gespendet wurden. Sie kommen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen im Kreisgebiet zum Einsatz. Geschäftsführer Jens Schleicher sagt dazu: „Wir konnten unser Netzwerk nutzen und so schnell und unkompliziert medizinisches Material beschaffen, das hier so dringend gebraucht wird. Wir freuen uns, dass wir so in der aktuellen Krisensituation gemeinsam den Menschen in unserer Region helfen können.“

Die Verantwortlichen haben vereinbart, dass das Unternehmen sein Netzwerk weiter einsetzt, um in der nächsten Zeit größere Mengen an Masken zu organisieren. Diese sollen zum Selbstkostenpreis an den Landkreis verkauft werden, heißt es abschließend.