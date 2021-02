Busecker Förderverein sammelt Spenden für Partnerschule

Schüler verpassten der Trinkwasserstelle an der Busecker Partnerschule einen frischen Anstrich. Foto: del Soccoro Estrada

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GROSSEN-BUSECK - Großen-Buseck (swa). "Die Jugendlichen können nun das neue Schuljahr mit einem gesunden Wassersystem von guter Qualität begrüßen. Wir danken Ihnen, die dieses Projekt ermöglicht und dadurch viele Kinder glücklich gemacht haben." Diese Zeilen hat Ana del Soccoro Estrada, die Schulleiterin des Instituto Emmanuel Mongalo y Rubio in San Juan del Sur an den Förderverein "Freunde von Nicaragua" geschrieben und über weitere erledigte Reparaturmaßnahmen berichtet. Zu dieser Sekundarschule mit 700 Schülerinnen und Schülern unterhält die Gesamtschule Busecker Tal seit nunmehr 35 Jahren eine Schulpartnerschaft.

Nachdem die beiden Hurrikans "Eta" und "Iota" in der Partnerschule enorme Schäden verursacht hatten, rief der Verein im vergangenen November erfolgreich zu Spenden auf (der Anzeiger berichtete). Dem Vorsitzenden Klaus Steup war es gelungen, die Spendengelder auf einem sicheren Weg direkt an das Kollegium und die Schulleitung zu transferieren.

Nach Prüfung der Kostenvoranschläge seitens des Vereins begann die Handwerksfirma sofort mit den Instandsetzungsarbeiten. Die gesamte Decke des Zentrums wurde repariert und alle Jalousien und deren Zubehör ergänzt. Es wurden fünf hochwertige Holztüren installiert, ein Teil des zentralen Pavillons gestrichen sowie alle Eisentore instandgesetzt. Pünktlich zum Unterrichtsstart in das neue Schuljahr waren die Klassenzimmer wieder nutzbar.

Da die vom Verein gespendete Filteranlage der Trinkwasserstelle auf dem Pausenhof mit Keimen befallen war, bestand für die Anschaffung eines neuen Stahltanks ohnehin höchste Priorität. Nun ist wieder eine problemlose Frischwasserzufuhr vorhanden.

"Leider hat sich an der politischen Situation in Nicaragua nichts zum Positiven verändert, deshalb sollten beziehungsweise dürfen wir im Rahmen unserer Partnerschaft die Schulgemeinde in San Juan nicht im Stich lassen und sollten uns weiterhin bemühen, die seitherigen Projekte aufrecht zu erhalten und zu fördern," appelliert Steup an die Vereinsmitglieder und Unterstützer. "In der Schulbibliothek, im Schulgarten und im Sport- und Kunstfachbereich wollen wir auch zukünftig finanzielle Hilfen bieten, die im Instituto fehlen und seitens der Schulbehörde nicht geleistet werden. Auch dafür werben wir in der Öffentlichkeit um Spenden und garantieren deren zweckgebundene Verwendung", so der Vorsitzende. Weitere Auskünfte unter 0176/53839271 oder 06408/3248 oder per E-Mail an klaussteup@gmx.de.

Spendenkonto: "Freunde von Nicaragua" an der Gesamtschule Busecker Tal, IBAN: DE73 5135 0025 0246 0131 25 bei der Sparkasse Gießen.