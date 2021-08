Busecker für Deutschen Radiopreis nominiert

Christoph Scheld, geboren in Gießen, aufgewachsen in Großen-Buseck und nun in der Kategorie "Bestes Interview" für den Deutschen Radiopreis nominiert. Foto: HR/Ben Knabe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BUSECK - Christoph Scheld vom Hessischen Rundfunk (HR) ist für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bestes Interview" nominiert. Die Jury des Grimme-Instituts hat den 41-jährigen Autor und Redakteur zu einem ihrer drei Favoriten in dieser Kategorie gekürt. Ob er die begehrte Auszeichnung entgegennehmen darf, wird sich am 2. September bei der Gala in Hamburg herausstellen. Dies hat der HR mitgeteilt.

Scheld wurde in Gießen geboren und wuchs in Großen-Buseck auf. Als 17-Jähriger wurde er freier Mitarbeiter beim Gießener Anzeiger. Der erste Artikel? Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Buseck. Parallel zu seinem Studium in Mainz und Port Elizabeth war er zehn Jahre lang für den Anzeiger tätig.

Die Inspiration, Journalist zu werden, kam von einem anderen freien Mitarbeiter, den Scheld in Buseck bei diversen Terminen erlebte. "Der war überall dabei, wo es interessant war. Schreiben machte mir auch Spaß, und dann habe ich in der Redaktion angerufen und bekam die Chance. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass das ein sehr interessanter und vielseitiger Beruf ist", erzählte er 2016 in einem Porträt. Was lernt man als freier Mitarbeiter, was heute noch wichtig ist? "Du musst sauber und korrekt arbeiten, die Namen müssen stimmen. Alles, was publiziert wird, muss korrekt sein."

DER PODCAST Das nominierte Interview kann man hier anhören oder herunterladen: www.hr-inforadio.de/podcast-episode-81132.html

Nach einem Volontariat beim Hessischen Rundfunk folgten Stationen unter anderem beim ZDF in den Redaktionen von "Heute" und "Heute-Journal" und als Hörfunkkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Seit 2018 ist Christoph Scheld bei HR-Info als Redakteur, Planer und Moderator tätig. Das nominierte Interview mit Alena Buyx, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, führte er im Januar 2021.

In dem gut halbstündigen Gespräch aus der Reihe "HR-Info - Das Interview" geht es um ethische Fragen und die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Es sei beispielhaft für Schelds akribische Recherche und seine respektvolle und klar strukturierte Interviewtechnik, heißt es in der Mitteilung weiter.

Andrea Schafarczyk, crossmediale Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks, freut sich: "Dass die exzellente Arbeit von Christoph Scheld und dem Team von ,Das Interview' auf diese Art besondere Anerkennung findet, freut mich wirklich sehr. Schon die Nominierung zum Deutschen Radiopreis ist eine wertvolle Auszeichnung für HR-Info, ganz egal, wie es am 2. September ausgeht."

Auch Andreas Rippl, Teamleiter Politik bei HR-Info, ist stolz: "Dass wir einen von drei Anwärtern für das beste Radio-Interview des Jahres stellen, sehe ich als Bestätigung für eine erstklassige Einzel- und Teamleistung. Christoph und ich fahren zusammen nach Hamburg, und natürlich wollen wir mit dem Preis im Gepäck nach Hause fahren."

Der Deutsche Radiopreis wird in zwölf Kategorien vergeben. Über 140 Programme haben ihre besten Produktionen und Protagonisten ins Rennen geschickt und sich mit 437 Einreichungen am Wettbewerb beteiligt. Wer von den jeweils drei Nominierten gewinnt, wird im Verlauf der Gala bekannt gegeben. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland.

Deutschlandweit übertragen zahlreiche Radioprogramme die von Barbara Schöneberger moderierte Gala am Mittwoch, 2. September, live ab 20.05 Uhr. Sie ist auch online im Livestream zu sehen. Das HR-Fernsehen sendet ab 23 Uhr eine Aufzeichnung der Preisverleihung.