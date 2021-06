Busecker Hallenbad wieder geöffnet

Ein Pavillon am Eingang für wartende Besucher ist eine der vielen Pademie-Maßnahmen, die der Hallenbadverein für die Wiedereröffnung seiner Schwimmanlage getroffen hat. Foto: Zylla

GROSSEN-BUSECK - GROßEN-BUSECK. In der Sommerzeit dürfen sie für viele Menschen einfach nicht fehlen: Schwimmbäder. Da wir jedoch momentan in einer Pandemie leben, müssen für ihre Öffnung Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Auch der Betreiber des Hallenbads in Großen-Buseck, der Hallenbadverein Busecker Tal, musste sich ein Konzept für seine Mitglieder und das Schulschwimmen überlegen. Nach nun über einem halben Jahr Schließung konnte der Verein endlich wieder Gäste in seinem kühlen Nass begrüßen. Pressesprecherin Susanne Richter beschreibt im Gespräch mit dieser Zeitung, wie es dem Hallenbad während seiner Schließung so erging und was aktuell dort möglich ist.

"Die Freude und Dankbarkeit über die Bewegung im erfrischenden Nass war in den entspannten Gesichtern der Schwimmerinnen und Schwimmer zu sehen", beschreibt eine zufriedene Susanne Richter das Eröffnungswochenende am 12. und 13. Juni. Sie wertet es als vollen Erfolg, denn im eigenen Buchungssystem gab es nur noch wenige freie Plätze. Die Eröffnung erwies sich auch als gutes Timing für die Besucher, schließlich zogen die Temperaturen in den folgenden Tagen erheblich an. Jetzt, wo der Inzidenzwert so niedrig wie schon lange nicht mehr ist, glaubt sie, "dem 'Normalbetrieb' schon einen großen Schritt näher" zu sein. Den Mitgliedern und Schülern den Zugang wieder gewähren zu können, machte der Pandemieplan möglich, der bereits im Mai 2020 aufgestellt und ab Ende Juni 2020 Anwendung fand. "Wir haben uns da schon frühzeitig mit der Materie auf Basis des Pandemieplanes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen befasst und genau überlegt, wie das in unserem Bad umzusetzen ist", erzählt Richter. Sie zählt unter anderem Maßnahmen wie Einbahnstraßenregelung im Eingangsbereich, Abstandsregelungen in Umkleide und Dusche und personengebundene Zugangskarten auf. Letztere um im Falle einer Infektion nachvollziehen zu können, "welches Mitglied an welchem Tag zu welcher Uhrzeit das Bad besucht hat." Ohne Einschränkungen geht auch bei den derzeitigen Inzidenzwerten nichts. Susanne Richter zählt weitere auf: "Aktuell dürfen sich maximal 30 Besucher gleichzeitig während eines Zeitslots, der vorab online im Buchungssystem oder telefonisch belegt werden muss, im Bad aufhalten. Nach eineinhalb Stunden wird gereinigt, dann beginnt das nächste Zeitfenster. Im Becken selbst darf derzeit nur in einer Richtung geschwommen werden und die Startblöcke bleiben gesperrt."

Doch all das ist natürlich besser als ein "Standby-Modus" oder "Dämmerschlaf", wie sie den Zustand vor der Wiedereröffnung benennt. Hier wurde zwar nicht, wie viele vielleicht vermuten würden, der "Stöpsel des Beckens gezogen", also das Wasser abgelassen. "Tatsächlich ist das Ablassen unter Kostengesichtspunkten unwirtschaftlich und auch aus technischen Gründen nicht zu empfehlen.

Die Schwimmbadtechnik lief komplett durch, wenn auch auf niedrigerem Niveau und wurde regelmäßig von Schwimmmeister Horst Försch betreut", blickt sie zurück. Das Büro am Anger blieb ebenso besetzt. Der Verein konnte die Schließung des Bads sogar positiv nutzen, um den Saunabereich zu sanieren. Fliesen wurden dort ausgetauscht und Malerarbeiten konnten vorgenommen werden. Finanziell gesehen kam das Bad, das sich in Buseck hoher Beliebtheit erfreue und sich durch Mitgliedsbeiträge finanziert, gut durch die Krise. Es stehe aktuell auf einem "stabilen Fundament". Sogar über "temporäre Beitragssenkungen und Erstattungen" werde im Vorstand diskutiert, sicher sei das jedoch noch nicht. Doch was, wenn die Inzidenz wieder steigt? "Durch das zweimalige Schließen des Bades über einen längeren Zeitraum haben wir nun ausreichend Erfahrung gesammelt und wären für eine erneute Corona-bedingte Schließung gewappnet. Wir können kurzfristig reagieren. Jetzt aber sollen alle Mitglieder erst mal ihr Bad genießen", gibt sich Susanne Richter zuversichtlich.