Busecker kandidiert

KREIS GIESSEN - (red). Wenn die Junge Union (JU) Hessen am 14. August ihren 100. Landestag auf dem Schiffenberg in Gießen abhält, dann will der Busecker Lucas Schmitz erneut als stellvertretender Landesvorsitzender kandidieren. Er ist 27 Jahre alt, hat Rechts- und Politikwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt/Main und der Justus-Liebig-Universität Gießen studiert und arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer internationalen Kanzlei in Frankfurt. Neben seinem Engagement in der Jungen Union ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU Buseck, Mitglied des CDU-Kreisvorstands und Kreistagsabgeordneter. „Mit seinem starken inhaltlichen Profil für eine generationengerechte und nachhaltige Politik hat er sich in den vergangenen zwei Jahren schon sehr erfolgreich für die Interessen der jungen Generation eingesetzt“, erklärte Kreisvorsitzender Florian Vornlocher in einer Pressemitteilung zur Nominierung.