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Sonntag, 21.06.2020 - 07:20
3 min

Busecker Klimaschutzmanagerin hat das Interesse an der Natur von ihrem Vater

Seit Februar verstärkt Larissa Hildebrand als Klimaschutzmanagerin die Busecker Bauabteilung. Das Interesse an Umwelt und Natur hat ihr der Vater anerzogen.

Von Eva Pfeiffer
Seit Februar arbeitet Larissa Hildebrand als Klimaschutzmanagerin im Busecker Schloss. Foto: Pfeiffer

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