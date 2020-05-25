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Montag, 25.05.2020 - 07:20
4 min

Busecker Reisebüro kann sich nur durch Liquiditätshilfen retten

Die Reisebranche ist besonders hart durch die Corona-Krise betroffen. Vincent Geisert vom "Best Fun & Sun"-Reisebüro spricht über seine Ängste, Rettung und die Frage, wo Urlaub in naher Zukunft möglich ist.

Von Marc Steinert
Vincent Weisert und sein Team blicken dank der Mikroliquidität der WiBank nun etwas optimistischer in die Zukunft. Foto: Steinert

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